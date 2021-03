Die Stimmung in Fernost blieb auch am Donnerstag durchwachsen. Allerdings setzte sich der Ausverkauf vom Mittwoch nicht fort. Die meisten Benchmarks können zum Ende des Handels hin leichte Gewinne verzeichnen. Der Nikkei 225 Index performt dabei am stärksten. Auch der Terminmarkt zeigt sich gut gelaunt. Alle wichtigen Futures liegen vor Eröffnung der europäischen Vorbörse leicht im Plus. Der DAX-Future wird 0,15 % höher bei 14.588 Punkten gesehen, der S&P 500 Future steigt um 0,24 % auf 3.889 Punkte und der Nasdaq-Future verbessert sich um 0,19 % auf 12.819 Punkte.Anzeige:Frankfurt folgte am Mittwoch den Vorgaben der Wall Street vom Vorabend. Alle deutschen Benchmarks schlossen letztlich auch im Minus, wenngleich die Verluste im Vergleich zum amerikanischen Aktienmarkt moderat blieben. Der DAX sank um -0,35 % auf 14.610,39 Punkte und versucht sich damit ein weiteres Mal gegen die insgesamt schwache Stimmung zu stemmen. Deutlicher fielen die Verluste beim MDAX aus, der um -0,75 % auf 31.511,15 Punkte fiel, und beim TecDAX, der mit einem Verlust von -1,11 % auf 3.378,20 Punkte der Tagesverlierer war.

