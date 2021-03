Der Nasdaq Composite (WKN:969427) war während des größten Teils des Jahres 2020 der Spitzenreiter an der Börse und konnte deutlich stärker zulegen als die anderen großen Richtwerte. Insbesondere wachstumsstarke Aktien, die sich trotz der rezessiven Bedingungen in der breiteren Wirtschaft gut halten konnten, stachen als große Gewinner hervor und belohnten ihre Aktionäre großzügig. Eine Veränderung hat sich jedoch in letzter Zeit abgezeichnet. Um 11 Uhr EDT letzten Donnerstag lag der Nasdaq um weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...