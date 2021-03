NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys nach Geschäftszahlen für 2020 und Zielen für 2021 von 130 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon passte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Vorjahresergebnisse und den enttäuschenden Ausblick des Antikörperspezialisten an. Selbst das reduzierte Kursziel räume den Aktien aber noch immer rund 50 Prozent Aufwärtspotenzial ein, weshalb es beim Kaufvotum bleibe./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 21:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006632003

