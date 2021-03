DGAP-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

2G Energy AG steigert EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2020 auf 6,7 % (Vorjahr: 6,5 %)



25.03.2021 / 08:30

Corporate News Heek, 25. März 2021 2G steigert EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2020 auf 6,7 % (Vorjahr: 6,5 %) - Konzernumsatz wächst um 4,4 % auf 246,7 Mio. Euro (Vorjahr: 236,4 Mio. Euro) - Gesamtleistung steigt deutlich auf 254,2 Mio. Euro (Vorjahr: 226,1 Mio. Euro, + 12,4 %) - EBIT auf 16,4 Mio. Euro verbessert (Vorjahr: 15,5 Mio. Euro, + 6,4 %), Konzernjahresüberschuss bei 12,0 Mio. Euro (Vorjahr: 10,3 Mio. Euro, + 16,1 %) - Vorstand erwartet für 2021 weiteres Umsatzwachstum und eine EBIT-Marge zwischen 6,0 % und 7,5 % - Gründung der 2G Energy International GmbH und Ernennung eines Senior Vice President International Sales Heek, 25. März 2021 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, steigerte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 wie geplant den Konzernumsatz auf 246,7 Mio. Euro (Vorjahr: 236,4 Mio. Euro). Dabei verbesserte 2G das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 16,4 Mio. Euro (Vorjahr: 15,5 Mio. Euro), entsprechend einer EBIT-Marge von 6,7 % (Vorjahr: 6,5 %). Die Gesamtleistung konnte 2G im Geschäftsjahr 2020 um 12,4 % auf 254,2 Mio. Euro erhöhen. Damit setzte das Unternehmen sein organisches Wachstum weiterhin wie geplant erfolgreich fort. Auslandsumsatz nimmt deutlich zu Mit einem um 14 % auf 94,4 Mio. Euro (Vorjahr: 82,9 Mio. Euro) gestiegenen Umsatz hat das Auslandsgeschäft überproportional zum Umsatzwachstum beigetragen. Insgesamt wurden 43 % der Umsatzerlöse aus dem Verkauf von KWK-Anlagen im Ausland erzielt (Vorjahr: 39 %). Umsatzstärkste Niederlassungen waren erneut die 2G Energy Inc. (USA) mit 27,2 Mio. Euro (Vorjahr: 18,4 Mio. Euro) sowie die 2G Energy Ltd. (UK) mit 22,2 Mio. Euro (Vorjahr: 18,1 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse durch Servicedienstleistungen sowie durch den Ersatzteilverkauf sind gegenüber dem Vorjahr um 4 % gestiegen. Insgesamt wurden 93,3 Mio. Euro (Vorjahr: 89,4 Mio. Euro) und damit 38 % der Konzernumsatzerlöse durch den Geschäftsbereich Service erzielt. Aufwandsquoten nahezu konstant Die Materialaufwandsquote (65,8 %, Vorjahr: 64,9 %) sowie die Personalaufwandsquote (17,4 %, Vorjahr: 17,2 %) sind gegenüber dem Vorjahr nominell leicht gestiegen. Bei der Betrachtung der Aufwandsquoten ist zu beachten, dass die Gesamtleistung einen erheblichen Bestandsaufbau beinhaltet (+7,4 Mio. Euro, Vorjahr: -10,3 Mio. Euro), der gem. HGB zu Herstellkosten bewertet ist. Ständen Umsatzerlöse und Bestandsveränderung in einem ähnlichen Verhältnis wie im Vorjahr, wären die Material- und die Personalkostenquoten nahezu unverändert geblieben. Die umfangreichen Maßnahmen zur Kostensenkung, insbesondere im Bereich der Motorbeschaffung, haben sich also als nachhaltig erwiesen. Trotz Covid-19-Pandemie und der damit zusammenhängenden Schutzmaßnahmen entfaltet das Leitprojekt "Lead-to-Lean" ganz offensichtlich eine weiter positive Wirkung. In absoluten Zahlen stieg der Materialaufwand auf 167,3 Mio. Euro (Vorjahr: 146,8 Mio. Euro), der Personalaufwand legte auf 44,3 Mio. Euro (Vorjahr: 39,0 Mio. Euro) zu. Den testierten Konzernabschluss und den Geschäftsbericht 2020 wird 2G am 29. April veröffentlichen. Vorstand erwartet für 2021 weiteres Umsatzwachstum Angesichts des lebhaften Jahresauftakts (vgl. Unternehmensmitteilung vom 25. Februar) sowie vor dem Hintergrund der perspektivisch weiter steigenden Service-Umsatzerlöse ist der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr optimistisch, einen Konzernumsatz zwischen 245 Mio. Euro und 260 Mio. Euro erreichen zu können (bisher: 240 Mio. Euro bis 260 Mio. Euro). Die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 sieht derzeit eine EBIT-Marge zwischen 6,0 % und 7,5 % vor. Trotz der bislang sehr erfreulichen Unternehmensentwicklung und der positiven Aussichten kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Corona-Pandemie im laufenden Jahr bei 2G in Form rückläufiger Bestellungen, Zulieferengpässen, logistischen Problemen oder notwendiger Quarantäne-Maßnahmen in Produktion, Vertrieb oder Verwaltung an den 2G Standorten oder im Partnernetzwerk bemerkbar macht und Auswirkungen auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung hat. Mittelfristig hält der Vorstand weiterhin an seinem Ziel fest, bis 2024 einen Umsatz in Höhe von 300 Mio. Euro zu erreichen und durch Effizienzgewinne aus den Leitprojekten, Margenbeiträge aus dem Servicegeschäft sowie Kostendegressionen eine EBIT-Marge von 10 % zu erwirtschaften. 2G gründet "2G Energy International GmbH" und gewinnt Jan van Ooijen als Senior Vice President International Sales Um das mittelfristige Umsatzziel zu erreichen und die internationale Markterschließung und -betreuung noch stärker zu fokussieren, wird 2G eine Gesellschaft mit der Firmierung 2G International GmbH mit Sitz in Heek gründen. Aufgabe dieser neuen Vertriebsgesellschaft ist es, Exportmärkte noch intensiver zu bearbeiten, insbesondere diejenigen, die bisher noch nicht von einer eigenen Landesgesellschaft betreut werden. Gleichzeitig sollen auf diese Weise die Belange der Exportmärkte ohne eigene Landesgesellschaft intern besser gebündelt und strukturiert werden. Als Geschäftsführer der 2G Energy International GmbH konnte mit Jan van Ooijen ein sehr erfahrener und routinierter Experte der internationalen Heizungsbau- und Infrastrukturszene gewonnen werden. "Wir freuen uns, dass Jan seine jahrzehntelange Erfahrung, die er nicht zuletzt auch als COO unseres wichtigen Partners, der BDR Thermea-Gruppe, gewinnen konnte, nun für uns einsetzen wird", so CEO Christian Grotholt. "Jans internationaler Background und seine Mehrsprachigkeit werden uns helfen, neue Perspektiven zu gewinnen, neben dem Ausbau der erschlossenen Absatzmärkte attraktive Auslandsmärke zu identifizieren, einen systematischen Markteintritt zu planen und letztlich ehrgeizige Ziele im Exportgeschäft insgesamt zu realisieren. Konsequent folgen wir damit unserer langjährigen Strategie, uns unabhängiger von lokalen Märkten zu machen." Jan van Ooijen wird seine Arbeit als Senior Vice President International Sales zum 01. April aufnehmen. Über 2G Energy AG Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Mit der Entwicklung, der Produktion und der technischen Installation sowie der digitalen Netzintegration von Blockheizkraftwerken bietet das Unternehmen umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen). Service- und Wartungsdienstleistungen sind ein weiteres, wichtiges Leistungskriterium. Die Produktpalette umfasst insbesondere KWK-Anlagen im Bereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Erdgas, Biogas, anderen Schwachgasen sowie Wasserstoff. Weltweit versorgen über 6.500 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie. 2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und dezentrale Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Die parallele Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie macht die KWK-Technologie effizienter und klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Energieerzeugung, insbesondere dann, wenn beispielsweise Wasserstoff regenerativen Ursprungs als Treibstoff genutzt wird. Die 2G Kraftwerke können nach Bedarf die Produktionsschwankungen von Wind- und Sonnenkraftwerken kompensieren und stellen somit eine Rückgrattechnologie zukünftiger Versorgungskonzepte dar. Somit profitieren 2G Kunden konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften Innovationen, die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte ermöglichen. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Wasserstoff- und Biogas-Anwendungen als auch in der spezifischen Softwareentwicklung stetig aus. 