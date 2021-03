Berlin (ots) - Der seit dem 11. März in Myanmar inhaftierte polnische Journalist Robert Bociaga ist frei. Bociaga hatte von dort vor allem für die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Der 30-Jährige wird am Freitag in Polen erwartet, teilte die dpa mit. Bociaga war in der Stadt Taunggyi bei dem Versuch verhaftet worden, über die Proteste nach dem Militärputsch in dem südostasiatischen Land zu berichten. Bei seiner Festnahme war er nach Berichten örtlicher Medien geschlagen worden. Er wurde in einer örtlichen Polizeistation festgehalten. Das bestätigte Bociaga jetzt auch selbst. Letztlich wurde Bociaga wegen Visavergehens zu einer Geldstrafe verurteilt und aus dem früheren Burma abgeschoben."Wir sind sehr erleichtert, dass Robert Bociaga bald in Freiheit bei seiner Familie ist", sagte dpa-Chefredakteur Sven Gösmann in Berlin. "Wir danken dem Auswärtigen Amt, der Deutschen Botschaft in Myanmar sowie der Nichtregierungsorganisation Bridges to Justice für ihren großartigen Einsatz und allen, die an Roberts Schicksal Anteil genommen haben." Gleichzeitig mahnte der dpa-Chefredakteur: "Die Situation für Journalisten in Myanmar bleibt weiterhin wie für die gesamte Bevölkerung sehr gefährlich. Wir appellieren an die Übergangsregierung, die Pressefreiheit und die Menschenrechte zu achten. Die Welt und auch dpa werden weiter genau hinsehen, was in Myanmar passiert."Über dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 150 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 177 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).Mehr unter www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8218/4872980