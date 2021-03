Während bei dem in etwa zeitgleich geplanten Projekt Nord Stream 2 die Fertigstellung immer noch auf sich warten lässt, lief es bei der Pipeline Power of Siberia, die russisches Erdgas nach China liefert, hingegen relativ rund. Nun lief aber eine Meldung über die Ticker, die Anleger zunächst etwas verunsichern könnte. So wurde berichtet, dass eine Woche lang kein Gas mehr nach China strömen wird - und zwar vom 1. bis zum 7. April. Gazprom erklärte, dass es sich dabei allerdings lediglich um einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...