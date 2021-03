Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch die vergangenen fünf Handelstage brachten wieder EUR-Benchmarks hervor, wenngleich diese bereits am Mittwoch und Donnerstag der abgelaufenen Kalenderwoche platziert wurden, so Dr. Frederik Kunze und Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Apropos Donnerstag: Vergangenen Donnerstag sei die Zuteilung des vormals letzten Tenders des TLTRO III-Programms (im Dezember sei TLTRO III um drei weitere Tender bis Ende 2021 verlängert worden) kommuniziert worden. 425 Bieter hätten am jüngsten Tender teilgenommen und seien mit Zentralbankliquidität in Höhe von EUR 330,5 Mrd. bedacht worden. Deutlich mehr als vom Markt zuvor antizipiert worden sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...