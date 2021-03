Unterföhring (ots) - Franziska Knuppe ist die beste Promi-Hobby-Bäckerin 2021! Das Finale von "Das große Promibacken" erzielte am Mittwochabend 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in SAT.1 - nicht nur ein neuen Staffelbestwert, sondern auch den besten Wert insgesamt für die Backsendung. Mit hervorragenden 11,8 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) im Schnitt erreichte die 5. Staffel "Das große Promibacken" ebenfalls einen neuen Rekord (beste Staffel bislang 2018 mit im Schnitt 10,4 Prozent). SAT.1 erzielte am Mittwoch mit 9,2 Prozent den besten Tagesmarktanteil des Jahres.Franziska Knuppe, die im Laufe der fünften Staffel gleich dreimal die Rote Schürze als "Bäckerin der Woche" erhielt, backte sich im Finale mit ihrer meisterlichen "Save the Bees"-Torte (Glamorous Fault Line Cake: Schoko-Honig-Torte mit Bienenstich-Knusperschicht und Orangen-Torte) zum Goldenen Cupcake und 10.000 für einen guten Zweck. Die stolze Gewinnerin: "Meine 10.000 Euro gehen an die DKMS Life, die sich mit kosmetischen Programmen um krebskranke Frauen kümmern, damit man ihnen äußerlich nicht das ansieht, was sie durchmachen müssen."Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence / Erstellt: 25.03.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4873038