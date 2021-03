München (ots) - Unter der Regie von Matthias Tiefenbacher haben an der schleswig-holsteinischen Ostsee die Dreharbeiten zu "Ein toller Fang" (AT) für den Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" begonnen. Anneke Kim Sarnau ist als taffe Küstenfischerin zu sehen, die ihre auseinandergedriftete Familie wieder in die Spur bringen muss. An ihrer Seite spielen Zoe Moore, Jutta Wachowiak und Lewe Wagner. Weitere Mitwirkende sind Neil Malik Abdullah, Anton Spieker, Dagmar Leesch, Benjamin Morik, Maureen Havlena, Stephan Schad u. a. Das Drehbuch schrieb Volker Krappen. Gedreht wird noch bis Ende April in Ostholstein und Hamburg.Zum Inhalt:Küstenfischerin Heddi (Anneke Kim Sarnau) haut es von den Socken. Jahrelang hat ihre Tochter Eva (Zoe Moore) einen Bogen um sie gemacht. Und nun läuft sie ihr plötzlich über den Weg - zusammen mit Jannis (Lewe Wagner), Evas zehnjährigem Sohn. Angeblich wollen die beiden nur Oma Lore (Jutta Wachowiak) einen Geburtstagsbesuch abstatten. In Wahrheit geht das Leben der alleinerziehenden Klimaaktivistin gerade den Bach runter ... Davon kann Heddi selbst ein Lied singen: Die Fischereiaufsicht macht ihr das Leben schwer. Die Liaison mit dem smarten Dorfarzt Dr. Elyas Fayad (Neil Malik Abdullah) ist noch fragil. Und auf einmal soll Heddi sich um ihren Enkel kümmern, den Eva ihr aber eigentlich gar nicht anvertrauen will. Da wird es Zeit, dass Mutter und Tochter sich den ungelösten Fragen der Vergangenheit stellen."Ein toller Fang" (AT) ist eine Produktion der Krebs & Krappen Film GmbH (Produzenten Claudia Krebs und Volker Krappen) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen und Stefan Kruppa (beide ARD Degeto).Foto über www.ardfoto.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha LieboldTel: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.deMedusa Medienagentur, Ulrike SeilerTel: 030/8090-6806, E-Mail: ulrike-seiler@t-online.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4873066