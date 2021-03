25. März 2021. Relay Medical Corp. (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) ("Relay" oder das "Unternehmen") freut sich, die Aufnahme von Bernard O'Brien, Keith Davis und Donal Smith in das Strategic Advisory Board des Unternehmens bekannt zu geben, um eine effektive Reichweite zu potenziellen Märkten für die Anwendung der Fionet Testing Platform und anderer Produktlinien von Relay in der CARICOM- ("Caribbean Community and Common Market")-Region sicherzustellen.

CARICOM ist eine Organisation von 15 Staaten, fünf außerordentlichen Mitgliedern und weiteren Teilnehmern in der gesamten Karibik, deren primäres Ziel darin besteht, die wirtschaftliche Integration und Kooperation zwischen ihren Mitgliedern zu fördern. Die Mitgliedsländer zählen zusammen über 18 Millionen Einwohner und empfangen jedes Jahr geschätzte 30 Millionen internationale Touristen.

Die Karibik ist ein beliebtes, ganzjähriges Reiseziel. In der Karibik gibt es 15 internationale Flughäfen sowie über 36 lokale Flughäfen, die über 7.000 Inseln bedienen. Im Jahr 2019 reisten über 26,3 Millionen internationale Touristen in die Karibik, wodurch diese die Reise- und Tourismusdestination mit dem höchsten BIP der Welt1 und die wichtigste Kreuzfahrtdestination ist. Abgesehen von Reisen mit dem Flugzeug und dem Kreuzfahrtschiff gibt es auch zahlreiche Reisen mit anderen Wasserfahrzeugen zwischen den einzelnen Inseln und Tourismusdestinationen.

Bernard O'Brien arbeitet seit zwölf Jahren als Information Systems Fleet Manager bei der Carnival Cruise Line. Er kann eine umfassende Erfahrung in der Kreuzfahrtbranche auf 23 Kreuzfahrtschiffen mit drei Flottenleitern und 80 Managern vorweisen.

Relay freut sich, mit O'Brien zusammenzuarbeiten, um die Fionet Pandemic Platform als Screening-Lösung für Kreuzfahrtschiffe anzubieten, da er eine langjährige Erfahrung mit der Verwaltung spezieller Systeme an Bord vorweisen kann.

Yoav Raiter, CEO von Relay Medical Corp., sagte: "Da wir ein Technologieunternehmen sind, ist es von grundlegender Bedeutung, dass wir unsere Lösung in die Infrastruktur von Kreuzfahrtschiffen integrieren, womit sich Bernard sehr gut auskennt, da er das erste 100-Prozent-WLAN-Kreuzfahrtschiff erfolgreich implementiert sowie Systeme auf fünf weiteren Kreuzfahrtschiffen nachgerüstet hat."

O'Brien hat die Einführung von fünf neu gebauten Kreuzfahrtschiffen geleitet und kann mit voller Überzeugung die Fionet-Pandemieplattform einführen, um Konnektivität, Kontrolle und Echtzeit-Intelligenz für Schiffe aller Größenordnungen zu erreichen.

"Die Kreuzfahrtbranche leidet unter einem seit zwölf Monaten bestehenden Betriebsverbot. Die Branche benötigt eine Lösung, um wieder ablegen zu können. Daten sind der Schlüssel, wenn es darum geht, COVID-19 zu bekämpfen, und Fionet von Relay Medical ist die logische Wahl, um diese Intelligenz bereitzustellen", sagte O'Brien. "Durch die Möglichkeit, alle Passagiere und die Crew vor dem Boarding zu testen, kann das Schiff den Hafen mit dem Wissen verlassen, dass jeder an Bord innerhalb von Stunden (und nicht Tage nach dem Auslaufen) negativ getestet wurde. Ich bin davon überzeugt, dass Schnelltests der einzige Weg sind, um eine sichere Kreuzfahrt zu gewährleisten, und ich freue mich darauf, Fionet in der Kreuzfahrtbranche einzuführen."

Zur Ergänzung der technischen Expertise von O'Brien ernennt Relay zwei mit den karibischen Behörden vertraute Berater.

Donal Smith war Stadtrat und stellvertretender Bürgermeister und Keith Davis war drei Jahre lang Ratsmitglied der Stadt Hamilton (Bermuda). Gemeinsam arbeiten sie seit über zehn Jahren an unterschiedlichen organisatorischen Unternehmungen. Sie verfügen über eine individuelle und gemeinsame Erfahrung in der CARICOM-Region, die sich auf fast 40 Jahre beläuft.

Smith und Davis setzen auf ihre gemeinsame Erfahrung und Beziehungen in der CARICOM-Region, um eine Reihe von Initiativen weiterzuentwickeln, einschließlich der Unterstützung der Regierung der Insel Nevis, um deren Initiative zur Entwicklung eines öffentlichen Geothermie-Kraftwerks voranzutreiben.

"Wir freuen uns, mit der mobilen Fionet Rapid Diagnostic Testing & Tracking-Plattform hinsichtlich COVID-19 und anderer Infektionskrankheiten verbunden zu sein", sagte Davis.

Smith fügte hinzu: "Wir freuen uns darauf, ein Katalysator zu sein, um das Profil der Fionet-Technologieplattform in der Region der CARICOM Community und der größeren PAHO-Region (Pan-American Health Organization, die regionale Agentur der WHO) zu erhöhen. Die Einführung dieser Spitzentechnologie wird die Region dabei unterstützen, zur dringend benötigten sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit zurückzukehren."

Die Berater werden mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, um Möglichkeiten in der Region zu identifizieren und umzusetzen, wobei die Plattform in Gemeinden, Unternehmen und im öffentlichen Gesundheitswesen für das Management des COVID-19-Virus und dessen Varianten für die CARICOM Community eingesetzt wird.

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein technologisches Innovationsunternehmen mit Sitz in Toronto, Ontario, mit einem kanadischen Expertenteam, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Cybersecurity gerichtet ist.

