publity AG setzt Zeichen für Klimaschutz und schaltet im Rahmen der WWF Earth Hour 2021 das Licht aus

Frankfurt, 25.03.2021- Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508, "publity") beteiligt sich unter dem Motto "Licht aus. Klimaschutz an" an der diesjährigen WWF Earth Hour, die am 27. März von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr stattfinden wird. Dabei werden die Lichter in den von publity als Asset Manager verwalteten Büroimmobilien in der Frankfurter City für eine Stunde ausgeschaltet. "Dunkel" wird es am Samstag im Westend Caree, im The Centurion und im Access Tower. Die drei Objekte befinden sich im Bestandsportfolio der publity-Konzerntochter PREOS Global Office Real Estate & Technology AG.

Die Earth Hour ist eine jährlich stattfindende große Klima- und Umweltschutzaktion, die der WWF vor 14 Jahren ins Leben gerufen hat. Die Idee dahinter: Einmal im Jahr schalten Millionen Menschen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht aus. Ziel ist es, gemeinsam ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. In Deutschland beteiligten sich im vergangenen Jahr 373 Städte, darunter Frankfurt am Main, und weltweit 190 Länder an der Aktion. Mitmachen können neben Städten, Unternehmen und Geschäften auch Privatpersonen.

Frank Schneider, Vorstand der publity AG, kommentiert: "Wir haben keine Sekunde gezögert, an der Earth Hour des WWF dieses Jahr mitzumachen. In Zeiten, in denen die Auswirkungen der Klima- und Umweltkrise immer sichtbarer werden, sind solche Aktionen wichtiger denn je. Beeindruckend wird es außerdem sein, die normalerweise leuchtende Frankfurter Skyline ausnahmsweise mal dunkel zu erleben. Wir freuen uns auf die Aktion am Samstag."

Weitere Infos zur Earth Hour, der weltweit größten Aktion für Klima- und Umweltschutz, gibt es unter www.wwf.de/earth-hour.

