DGAP-News: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Personalie

ATOSS Software AG: verstärkt den Vorstand für die Bereiche Internationalisierung und Marketing mit Co-CEO Dirk Häußermann zum 1. April 2021



25.03.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ATOSS Software AG verstärkt den Vorstand für die Bereiche Internationalisierung und Marketing mit Co-CEO Dirk Häußermann zum 1. April 2021 München, 25. März 2021 Die ATOSS Software AG verstärkt sich im Vorstand. Der Aufsichtsrat hat mit Wirkung zum 1. April 2021 Herrn Dirk Häußermann, Diplom-Betriebswirt (BA), als Co-CEO für die Bereiche Internationalisierung und Marketing in den Vorstand berufen. Herr Häußermann verfügt über ausgewiesene Erfahrung auf Executive-Ebene in der IT-Branche. Nach Abschluss seines Studiums der Wirtschaftsinformatik hat er bis zum Jahr 2011 bei der IBM Deutschland GmbH verschiedene leitende Positionen im Bereich Vertrieb bis hin zum Executive Manager ausgeübt. Im Anschluss war er als Vorstand der Heiler Software AG verantwortlich für Marketing, Vertrieb und Professional Services. Zuletzt war Herr Häußermann seit 2017 bei der SAP SE als Senior Vice President & "Head of Platform and Technologies in Mittel- und Osteuropa" verantwortlich für das Plattform- und Technologie-Geschäft (on premise und cloud). Dabei stand für ihn immer im Vordergrund, den Wert von Daten für Unternehmen und Organisationen gewinnbringend nutzbar zu machen. "Wir freuen uns, dass wir mit Dirk Häußermann einen ausgewiesenen Experten zur Internationalisierung und Transformation von on premise Software in die Cloud als Co-CEO gewinnen konnten", so Moritz Zimmermann, Vorsitzender des Aufsichtsrates der ATOSS Software AG. "Dirk Häußermann hat bereits erfolgreich in globalen und mittelständischen Technologie Unternehmen Wachstum gestaltet. Dies ist eine exzellente Basis, um gemeinsam die ATOSS Strategie zur Internationalisierung und Cloud Transformation erfolgreich umzusetzen.", sagt Andreas F.J. Obereder, CEO und Gründer der ATOSS Software AG. "Die ATOSS Software AG ist herausragend im Bereich Workforce Management positioniert: 15 Rekordjahre in Folge und hohe Wachstumsdynamik sprechen eine eindeutige Sprache. Ich freue mich, gemeinsam mit dem ATOSS Team die nächste Stufe der Internationalisierung und des Ausbaus des Geschäfts anzugehen"; so Dirk Häußermann. "Ich danke dem Aufsichtsrat und Vorstand, dass sie mir die Leitung dieser wichtigen Bausteine der Transformation und des Wachstums anvertrauen."

Anstehende Termine:



26.04.2021 Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss

30.04.2021 Ordentliche Hauptversammlung 2021

26.07.2021 Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss

13.08.2021 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss

25.10.2021 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss

22.-24-11.2021 ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum ATOSS Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 10.000 Kunden in 46 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com ATOSS Software AG

Christof Leiber / Vorstand

Rosenheimer Straße 141 h

D-81671 München

Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 - 0

Fax: +49 (0) 89 4 27 71 - 100

investor.relations@atoss.com

25.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de