Den Haag (www.anleihencheck.de) - Die Emissionen von Green Bonds haben im März bereits jetzt einen neuen monatlichen Höchststand erreicht, so die Experten von NN Investment Partners (NN IP).Bereits in der vorletzten Märzwoche betrage das Emissionsvolumen 48 Mrd. EUR und übertreffe damit den bisherigen Rekord von 44 Mrd. EUR, der im September 2020 aufgestellt worden sei. Diese Rekordmarke werde durch eine hohe Emission von Staatsanleihen begünstigt, da die Regierungen in einen grünen Wirtschaftsaufschwung investieren würden. Laut NN Investment Partners (NN IP) dürften grüne Anleihen auch im kommenden Jahr neue Höchststände erreichen, da sie für Emittenten attraktiv seien und hohe finanzielle Renditen bieten würden. ...

