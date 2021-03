Škoda wird noch in diesem Jahr eine Coupé-Variante des Elektromodells Enyaq iV auf den Markt bringen, wie die tschechische Volkswagen-Marke nun bekannt gegeben hat. Zudem fordert Škoda, eine der sechs VW-Batteriezellfabriken in Tschechien zu bauen. Zunächst aber zum Enyaq iV Coupé: Der Hersteller kündigte das Modell im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz an, 2020 konnte Škoda trotz der Corona-Pandemie ...

