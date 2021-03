Nach dem Sprung über eine wichtige markttechnische Hürde bewegt sich der Swiss Market Index weiter in die Richtung, die dadurch zu erwarten war. Der SMI hat die Tradingrange zwischen 10.500 und 11.000 mittlerweile klar hinter sich gelassen und folgt einem neuen, steigenden Kurskanal (grün), in dem er kurzfristig Luft bis etwa 11.150 hat. Die Obergrenze der einstigen Seitwärtsbewegung an der 11.000er-Marke ...

