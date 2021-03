DJ Mehr als nur ein Novum bei Novinet - Schweizer Hosting- und IT-Anbieter Novinet erweitert sein Angebot und erneuert seine Website

Zug (pts018/25.03.2021/10:00) - Alles neu bei Novinet - die Schweizer Hosting- und IT-Service-Experten machen ihrem Namen dieser Tage alle Ehre. In wochenlangen Extraschichten haben der Geschäftsführer Jens Herbst und sein Team die Dienstleistungen des Unternehmens massiv ausgebaut und der Website https://novinet.ch einen entsprechend gründlichen Frühjahrsputz verpasst.

Schon vor diesem aussergewöhnlichen Update war Novinet sowohl bei seinen Privatkunden als auch bei seinen Businesskunden als zuverlässiger IT-Partner bekannt und beliebt. "Mit den neuen Dienstleistungen können wir unsere Kunden nun noch umfassender betreuen", freut sich Geschäftsführer Herbst und fügt hinzu: "Die zusätzlichen Services ergänzen sich perfekt. Unsere Kunden können ihre Tarife ab sofort noch flexibler verwalten und immer genau die Features nutzen, die sie gerade benötigen."

Chancen, Mut und jede Menge Kaffee

"Die Krise als Chance" ist für Novinet mehr als nur ein Unternehmerklischee. Die Hosting- und IT-Spezialisten mit Sitz in Zug (CH) haben sich trotz Pandemie dazu entschieden, die Unternehmensentwicklung mutig voranzutreiben, anstatt nur abzuwarten und auf Besserung zu hoffen.

Herbst möchte auch andere dazu bewegen, die Ausnahmesituation als Chance zu sehen: "Jetzt ist die Zeit, um Ihr Unternehmen in Sachen Hosting und IT auf Herz und Nieren zu prüfen und neu aufzustellen. Novinet unterstützt Privatleute, Start-Ups und etablierte Unternehmen auf ihrem Weg in eine erfolgreiche Zukunft."

Novinets Privat- und Businesskunden erwartet die ganze Bandbreite professioneller IT-Lösungen made in Switzerland:

Hosting - Safe Space mit jeder Menge Platz

Mit seinem eigenen Schweizer Rechenzentrum auf höchstem technologischem Niveau ist Novinet schon seit langem ein beliebter Hosting-Anbieter. Leistungsstarke Server mit State-of-the-art-Verschlüsselung sind der richtige Ort für alle gängigen Websites und Shopsysteme. Updateservice und regelmässige Add-ons sorgen für maximale Sicherheit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.

Domains - die richtige Adresse finden

"Bei Novinet finden Sie Ihre Wunschadresse", stellt Jens Herbst klar. Woher diese Überzeugung? "Nun ja, wir haben immerhin 800 verschiedene Domains eingepflegt. Uns hat das viel Zeit gekostet - Sie nutzen Ihre Wunschdomain dagegen schon ab 1 CHF pro Monat!" Auswahl und Bestellvorgang sind so einfach gehalten, dass Kunden ihre neue Domain innerhalb kürzester Zeit nutzen können. Auch Domain-Umzüge von anderen Anbietern zu Novinet sind in wenigen Klicks erledigt.

Internet - schnell und zuverlässig durchs Netz

Der Geschäftsführer gerät ins Schwärmen: "Schnelles, stabiles und trotzdem günstiges Internet hat einen neuen Namen - Novinet!" Herbst spielt darauf an, dass Novinet neben Hosting und Domain nun auch als Internetprovider agiert. Dank flexibler Buchungsoptionen passen Kunden ihre Tarife jederzeit an ihre Bedürfnisse an. Internet, Telefon und TV lassen sich ebenfalls völlig frei kombinieren. WLAN ist bei den bis zu 1 Gbit schnellen Glasfaser-Anschlüssen stets inklusive.

Mobile - Günstige Gespräche in die Schweiz und ins Ausland

Novinet bietet seinen Kunden nicht nur Internetanschlüsse, sondern auch attraktive Mobilfunktarife. "Sie telefonieren in bester Netzqualität und das zu einem günstigen Preis - selbst wenn Sie viel zu erzählen haben", erläutert Kruger mit einem Augenzwinkern. Auch die Hardware kann sich sehen lassen: So setzt Novinet stets auf neueste Smartphone-Technologie und stellt seinen Kunden diese zu Vorzugspreisen zur Verfügung. Der neue 5G-Standard ist dabei in den meisten Fällen bereits inklusive.

Voip - Kommunikation für moderne Unternehmen

Die Voice-over-IP-Telefonie ist auf dem Vormarsch - und Novinet ist einer der Marktführer. Woran das liegt? Geschäftsführer Herbst: "Unsere Kunden schätzen nicht nur die vielen Funktionen, sondern auch unsere Abonnements für unterschiedliche Bedürfnisse. Hohe Zuverlässigkeit, feinste Sprachqualität und eine einfache Konfiguration machen Novinet-VoIP für viele Unternehmen zur Kommunikationslösung Nr. 1."

Backup - Sicherheit für Unternehmensdaten

Egal, ob Privatperson oder Unternehmen - Datenverlust ist eine Horrorvorstellung. Novinet-Geschäftsführer Jens Herbst weiss um die Bedeutung des Themas und hat seine ganze Unternehmensstruktur entsprechend ausgerichtet: "Wir sichern die wertvollen Daten unserer Kunden und ermöglichen ihnen die Wiederherstellung für den Fall der Fälle. Dabei schützen wir die Daten aktiv vor Bedrohungen - mit modernster Anti-Malware-Technologie und KI-gestützter Verhaltenserkennung." All-In-One-Schutz, nutzerfreundliche Oberflächen und Support bei Installation und Wartung unterstreichen den Eindruck: Novinet-Kunden sind bestens abgesichert.

Starker Service braucht ein starkes Fundament

Wie schafft es Novinet, seinen Kunden ein derart breites Service-Angebot zu bieten? Geschäftsführer Herbst: "Je breiter das Angebot, desto stärker muss das Fundament sein. Und das besteht bei Novinet unter anderem aus einer hochmodernen Serverinfrastruktur, Ausfallsicherheit, Spamschutz und einem kompetenten Kundensupport. Auch beim Thema Webdesign achten wir darauf, dass die Websites unserer Kunden auf dem neuesten Stand sind."

Herbst schliesst mit den Worten: "Wir freuen uns darauf, unsere Kunden auf ihren unterschiedlichen Wegen zu begleiten und ihnen dabei stets genau die passenden Produkte zu liefern. Flexibel, zuverlässig und sicher."

Haben Sie Interesse an einer Zusammenarbeit mit Novinet? Besuchen Sie die grundlegend überarbeitete Website: https:/ /novinet.ch

Sie erreichen die Schweizer Hosting- und IT-Experten unter support@novinet.ch oder unter der Rufnummer 041 5111 888.

Aussender: Novinet Internet GmbH Ansprechpartner: Jens Herbst Tel.: +41 79 555 44 33 E-Mail: info@novinet.ch Website: www.novinet.ch

