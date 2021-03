Hannover (www.anleihencheck.de) - Eine betriebsame Woche mit letztlich doch hohen Volumina findet wieder Einzug in unsere Publikation, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB im Kommentar zum SSA-Primärmarkt.Allen voran sei natürlich die Dual Tranche der EU anlässlich ihres SURE-Programmes zu nennen. Hier hätten in Summe EUR 13 Mrd. platziert werden können. Diese würden sich mit EUR 8 Mrd. auf fünf Jahre (ms -14 Bp) (ISIN EU000A3KNYF7/ WKN nicht bekannt) und EUR 5 Mrd. für 25 Jahre (ms +1 Bp) (ISIN EU000A3KNYG5/ WKN nicht bekannt) aufteilen. Und wieder sei die Zielgröße von durchschnittlich 15 Jahren erreicht bzw. eingehalten worden. Die Bücher hätten mehr als EUR 96,5 Mrd. betragen, wobei diese fast hälftig auf die doch sehr unterschiedlichen Laufzeiten verteilt gewesen seien. Zu den bereits eingesammelten EUR 39,5 Mrd. in 2020 seien year-to-date mittlerweile weitere EUR 27 Mrd. hinzugekommen. ...

