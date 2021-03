Der in Großbritannien ansässige Entwicklungsdienstleister Mahle Powertrain (MPT) investiert insgesamt 12 Millionen Euro in den Aufbau fünf neuer Test- und Entwicklungseinrichtungen. MPT ist eine Tochter des Stuttgarter Zulieferers Mahle und betreibt auch in Stuttgart einen Prüfstand für E-Antriebe. Für das laufende Jahr kündigt Mahle Powertrain nun unter anderem die Errichtung eines Prüfzentrums für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...