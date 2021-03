Der neue Bullenmarkt für Rohstoffe ist in aller Munde, und dies zu Recht. Denn die jahrelange Durststrecke hat bereits vor der Corona-Pandemie zu anhaltend knappen Investitionen in diesen Sektor geführt, was mittelfristig auch jenseits aktueller Lockdown-Schocks zu bedeutenden Engpässen beim weltweiten Angebot einzelner wichtiger Rohstoffe führen könnte.Und wie die Erinnerung der US-Investmentbank Goldman Sachs zuletzt in Erinnerung ruft, ist das Ende des Aufschwungs im Rohstoffsektor wohl noch lange nicht erreicht.Damit eng verbunden, aber deutlich weniger beachtet, sind aber auch die Währungen jener Länder, in denen sich große Rohstofflagerstätten befinden und welche zu den natürlichen Profiteuren steigender Exportpreise für diese Rohstoffe gehören. Zu diesen typischen "Rohstoffwährungen' gehört der australische Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...