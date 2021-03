Opel wird zum Ende des Jahres mit neun Modellen elektrisch unterwegs sein. Am Standort Rüsselsheim hat der OEM Service und Instandsetzung von Hochvolttechnologie aufgebaut und testet und repariert dort nun auch die Antriebe aller Modelle auf eCMP-Plattform. Was für den Opel Ampera vor zehn Jahren begann, sei nun in Rüsselsheim auf den modernsten Stand gebracht worden, heißt es bei OEM. Im Batterie-Center am Opel-Stammsitz werden jetzt neben Ampera und Ampera-e auch die Antriebe aller Opel-Modelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...