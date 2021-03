Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen knüpft seine Gewinnprognose 2021 an ein Aus für den Berliner Mietendeckel. "Grundlage der Planung ist die Annahme, dass das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin zur Jahresmitte durch das Bundesverfassungsgericht außer Kraft gesetzt wird", teilte der Konzern am Donnerstag in seinem...

Den vollständigen Artikel lesen ...