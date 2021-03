Deutsche Wohnen will für das abgelaufene Jahr eine deutlich höhere Dividende zahlen als im Vorjahr.Im laufenden Jahr will Deutsche Wohnen beim operativen Gewinn FFO I (Funds from Operations) auf Vorjahresniveau landen. Bis 2040 soll der Bestand klimaneutral sein.Die Dividende für 2020 soll um 0,13 auf 1,03 Euro je Aktie steigen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Damit kehre er zurück zu seiner normalen Ausschüttungsquote. Analysten im Konsens von S&P Global Intelligence hatten nur ...

