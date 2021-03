Eine neue Studie des IFH Köln hat die Katalysatorfunktion von Corona für den stationären Handel untersucht. Die Ergebnisse sind alarmierend - und der dafür gewählte Begriff "Coronaturbo" nicht übertrieben. Dass die Pandemie in vielen Bereichen zu Veränderungen führt und diese rapide beschleunigt, ist wohl allgemeiner Konsens. Doch das Institut für Handelsforschung (IFH) in Köln hat nun zusammen mit Professor Dr. Werner Reinartz, Universität zu Köln, errechnet, was das ausmacht. Der Studie zufolge beschleunigt sich pandemiebedingt der Strukturwandel im Handel um etwa sieben bis acht Jahre; das IFH ...

