Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Von einer Stimmungseintrübung am Markt für Bankanleihen kann bislang nicht gesprochen werden, so die Analysten der Helaba.Der ITRAXX Senior Financials (Serie35) sei sogar gesunken und nun stehe die 61er Marke im Test. Etwas erhöht ist die Differenz zwischen dem Euro-Swapsatz und der 10-jährigen Bundrendite, Sorgen vor einem Anstieg der Kreditausfälle infolge der verlängerten Corona-Maßnahmen scheinen aber nicht größer geworden zu sein, so die Analysten der Helaba. Interessant in diesem Zusammenhang sei der Blick auf die vorläufigen Einkaufsmanagerindices in Deutschland, die im März kräftig gestiegen seien und positiv überrascht hätten. Selbst der Dienstleistungssektor habe wieder in den Expansionsbereich zurückkehren können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...