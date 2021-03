Märkte am Donnerstag: Corona-Sorgen im DAX, E.ON-Aktie bricht nach oben aus

Am Donnerstagmittag muss der DAX leichte Verluste einstecken. Grund für die schlechte Stimmung sind die neuen Unsicherheiten in Bezug auf das Coronavirus.

Während hierzulande die dritte Ansteckungswelle läuft und sich neue ansteckendere Varianten des Virus ausbreiten, gibt Europa in Sachen Immunisierung der Gesellschaft mit COVID-19-Impfstoffen keine allzu gute Figur ab. Daher bleiben die Anlegersorgen, dass die Wirtschaft später als erhofft wieder anspringen könnte.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX -0,5% 14.536 MDAX -0,8% 31.243 TecDAX -0,7% 3.356 SDAX -0,6% 15.046 Euro Stoxx 50 -0,3% 3.821

E.ON-Aktie gibt Gas

Am Mittwochmittag gibt es im DAX zehn Gewinner und 20 Verlierer. Besonders gut läuft es für die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999). Der Konzern konnte mit seinem jüngsten Zahlenwerk und den Aussichten am Markt überzeugen. Außerdem konnte das Papier in diesen Tagen wichtige charttechnische Hürden nehmen.

Bildquelle: Pressefoto E.ON

Evotec mit sehr guten Aussichten

In der zweiten Reihe gilt der Anlegerblick vor allem Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809). Das Biotechnologieunternehmen konnte der Konzernumsatz 2020 um 12 Prozent auf 500,9 Mio. Euro steigern und damit die eigenen Ziele übertreffen. Zudem wartete der TecDAX- und MDAX-Konzern mit einem positiven Jahresauftakt und sehr guten Aussichten für das Geschäftsjahr 2021 auf. Im Gegensatz dazu trüben die erwarteten Kostensteigerungen das Bild etwas.

