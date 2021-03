DJ Santander schließt Büros und Filialen und Großbritannien

Von Pietro Lombardi

LONDON (Dow Jones)--Die spanische Banco Santander SA will die pandemiebedingt gehänderten Arbeitsbedingungen in Großbritannien auch nach der Krise fortsetzen und schließt mehrere Büros und Filialen. Die britische Tochter hat in diesem Zusammenhang eine Vereinbarung mit der zuständigen Gewerkschaft getroffen.

Die Bank wird Verträge einführen, womit die meisten der von der Reorganisation betroffenen Mitarbeiter hauptsächlich von zu Hause arbeiten können. Die Vereinbarung bewahre Jobs, teilte die Gewerkschaft CWU mit. Die Bank wolle vier ihrer großen Büros in Großbritannien schließen und außerdem 111 ihrer 563 Filialen schließen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2021 07:00 ET (11:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.