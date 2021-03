Die US-Börsenaufsicht SEC setzt ein noch aus Trump-Zeiten stammendes Gesetz zum Umgang mit Tech-Aktien von chinesischen Firmen um. Alibaba, Baidu und anderen droht jetzt das Delisting. Chinesische Tech-Aktien, darunter jene von Alibaba, Baidu, JD.com und Netease, sind am Donnerstag mit kräftigen Verlusten in den Handelstag an der Börse in Hongkong gestartet. Hintergrund ist, dass die US-Börsenaufsicht ein Gesetz umsetzt, das die Administration von Ex-US-Präsident Donald Trump im Sommer angeleiert hatte. Laut dem Holding Foreign Companies Accountable Act sollen von der SEC ...

