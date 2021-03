EURUSD testet im Vorfeld wichtiger Wirtschaftsberichte die Marke von 1,1800 Der US-Dollar wertete am Morgen gegenüber dem Euro auf, was mit der Unsicherheit der Investoren bezüglich der Pandemie-Situation in Europa zusammenhängen könnte. Obwohl Merkel von der Idee, einen kompletten Lockdown während der Ostertage einzuführen, Abstand genommen hat, erwägen andere europäische Länder die Einführung restriktiverer Maßnahmen. EURUSD verteidigte sich jedoch gegen den Rückgang unter 1,18, was ebenfalls ...

