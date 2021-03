Der Bitcoin beschleunigt seine Konsolidierung am Donnerstag und nährt sich dabei immer weiter der runden Marke von 50.000 Dollar an. Selbst positive Nachrichten vom US-Autobauer Tesla und dem Vermögensverwalter Fidelity konnten zuletzt allenfalls kurzfristige Impulse liefern. DER AKTIONÄR erklärt, auf welche Chartmarken es jetzt ankommt. Der Bitcoin bleibt kurzfristig im Konsolidierungsmodus und ist in der Nacht auf Donnerstag bis in den Bereich von 52.000 Dollar zurückgekommen. Auf 24-Stunden-Sicht ...

