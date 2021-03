Derzeit dümpeln die Goldaktien und der Goldpreis vor sich hin. Doch es gibt auch Werte, die hervorstechen. So konnten die Papiere von Roscan Gold nach oben ausbrechen und zeigen eine relative Stärke gegenüber dem Marktumfeld.

Gold schlägt Goldaktien, noch!

Derzeit dümpelt der Goldpreis an der Marke von 1.730 US-Dollar je Unze herum. Auch viele Goldaktien zeigen sich in diesen Wochen schwach. Der XAU-Goldminenindex hält sich zwar ebenso wie Gold wacker, ein Ausbruch nach oben will aber bisher nicht gelingen. Dabei weisen diverse Marktanalysten schon seit geraumer Zeit darauf hin, dass der Sektor unterbewertet ist. Hauptargument: Die Unternehmen weisen hohe Net Cash-Positionen auf, leiten Aktienrückkaufprogramme ein und erhöhen sukzessive die Gewinnqualität sowie die Dividenden. Baker Steel Capital Managers wiesen zudem darauf hin, dass die Goldaktien derzeit sogar gegenüber dem Goldpreis underperformen und erwarten, dass sich dies sukzesive ändert (siehe Chart unten).

Aktie ...

