Köln (ots) - Im April heißt es auf TVNOW: zweimal Dramedy, zweimal anders! Während in "Mirella Schulze rettet die Welt" (08.04.) die 13-jährige Mirella Familie, Freunde und ihr Umfeld mit ihrem Einsatz für den Klimaschutz an den Rand des Wahnsinns treibt, schlägt sich in "Tilo Neumann und das Universum" (22.4.) Lehrer Tilo (Christoph Maria Herbst) mit seinem Dasein und einer ziemlich unbequemen Stimme rum... Unbequem kann es auch in der zweiten Staffel der Love-Reality "Ex on the Beach" (15.4.) werden, wenn acht Singles an Mexikos Traumstränden plötzlich auf ihre Verflossenen treffen. Für alle US-Serienfans gibt es auch wieder Nachschub: Mit "How I Met Your Mother", "Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI" und "Buffy - im Bann der Dämonen" gehen unter anderem drei preisgekrönte Erfolgsserien (1.4.) von 20th Century FOX auf TVNOW online. Und die Kleinsten können sich im TVNOW Family- und Kids-Bereich unter anderem auf fünf tanzfreudige "Promikinder" bei "Let's Dance - Kids" (9.4.) freuen.Alle TVNOW Streaming Highlights im Überblick:TVNOW: Fiction im April 2021"Mirella Schulze rettet die Welt" - ab 8. April 2021"Tilo Neumann und das Universum" - ab 22. April 2021"Club der roten Bänder - Wie alles begann" - ab 7. April auf TVNOW und bei VOX"Tonis Welt" - ab 7. April vorab auf TVNOW, VOX-Start 14. April 2021TVNOW Original: Love Reality im April 2021"Temptation Island US" - Staffel 3 ab 1. April 2021"Ex on the Beach" Staffel 2 - ab 15. April 2021 wöchentlichTVNOW: Show im April 2021"America's Next Top Model" - Staffel 23 ab 1. April 2021TVNOW: US-Serien im April 2021Ab 1. April:"9-1-1 Notruf L.A." 2 Staffeln"Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI" 9 Staffeln"Black-ish" 6 Staffeln"Buffy - im Bann der Dämonen" alle 7Staffeln"Fast wie Familie" exklusiv"Heartland" Staffel 12"How I Met Your Mother" alle 9StaffelnTVNOW: Spielfilme im April 2021Ab 1. April:"Der Hobbit: Eine unerwartete Reise""Der Hobbit: Smaugs Einöde""Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere""Der ganz normale Wahnsinn - Working Mum""Ein ganzes halbes Jahr""Forever My Girl""How to be Single""Midnight Sun - Alles für dich""Miss Bodyguard - In High Heels auf der Flucht""Spring Breakers""Tomb Raider (2018)""Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie""Wenn ich bleibe"TVNOW Kids: Neue Sendungen im April 2021"Groovy - der Musikzauberer" - ab 1. April 2021"Let's Dance - Kids" - ab 9. April 2021Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im April:TVNOW: Fiction im April 2021"Mirella Schulze rettet die Welt" 8 Folgen, ab 8. AprilWas passiert, wenn die Teenie-Tochter in Greta Thunbergs Fußstapfen tritt?Mirella setzt sich schon seit einigen Jahren für die Umwelt ein. Mittlerweile ist sie durch ihr Engagement über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Mirellas Familie unterstützt ihr Anliegen. In Maßen. So wie wir alle. Weniger Fleisch, klar, aber nie mehr grillen? Weniger CO2, logisch, aber nie mehr Malle? Fahrrad, gut und schön, aber auch wenn's regnet? Zudem fährt Mirellas Vater beruflich LKW und ihre Mutter arbeitet bei einem Chemiekonzern. Auch ihren Geschwistern ist die Playstation im eigenen Zimmer näher als der Eisbär in der Arktis. Mirella kämpft somit nicht nur gegen den Klimawandel, sondern zunehmend auch gegen ihre eigene Familie. Kann das gut gehen? Natürlich nicht. In acht Folgen kämpfen die Schulzes beständig mit dem inneren Schweinehund und den äußeren Umständen. Denn: Die Welt zu retten, ist kein Hobby.Alle Informationen sowie Screener finden Sie hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Mirella-Schulze-rettet-die-Welt-00001/) im Media Hub."Tilo Neumann und das Universum" 8 Folgen, ab 22. AprilChristoph Maria Herbst hört Stimmen!Tilo Neumann (Christoph Maria Herbst, "Der große Fake - Die Wirecard-Story"), Lehrer und Gewohnheitstrinker, hat sein Leben gegen die Wand gefahren. Seine Ex-Frau lebt in seinem Ex-Haus mit ihrem neuen Freund zusammen, der in seinem Ex-Wohnzimmer Esoterik-Videos dreht, mit denen er in einem Monat mehr verdient als Tilo im Jahr. Seine Tochter gibt ihm die Schuld am Ehe-Aus und verweigert jeglichen Kontakt, im Lehrerzimmer ist der Kopierer sein einziger Freund, und kein Schüler scheint auch nur ansatzweise etwas bei ihm gelernt zu haben. In einer durchzechten Nacht will Tilo Neumann Schluss machen. Doch dann hört er plötzlich Stimmen. Nein, eine Stimme (Elena Uhlig)! Was Tilo zunächst auf seinen Drogenrausch schiebt, entpuppt sich bald als etwas ganz anderes. Niemand Geringeres als das Universum selbst spricht zu Tilo - und es macht einen Deal mit ihm: "Du hilfst anderen, dann helfe ich dir und bringe in deinem Leben wieder alles in Ordnung!" Na klar...Alle Informationen sowie Screener finden Sie hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Tilo-Neumann-und-das-Universum/) im Media Hub."Tonis Welt" und "Club der roten Bänder - Wie alles begann" vorab auf TVNOWDie "Club"-Vorgeschichte und ein "Club"-Spin-off!Der 7. April lässt die Herzen aller "Club der roten Bänder"-Fans höherschlagen! Zum einen geht mit dem Kino-Film "Club der roten Bänder - Wie alles begann" die emotionale Vorgeschichte der "Club"-Mitglieder aus der erfolgreichen und preisgekrönten VOX-Serie online. Am gleichen Tag ist der Film um 20:15 Uhr auch erstmalig im Free-TV bei VOX zu sehen. Zum anderen stellt TVNOW am 7. April auch auf die ersten beiden Folgen der neuen VOX-Serie "Tonis Welt" mit Ivo Kortlang und Amber Bongard zum Abruf bereit! Die Episoden sind jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung auf TVNOW abrufbar - am 14. April um 20:15 Uhr startet das "Club der roten Bänder"-Spin-off dann im Rahmen des neuen Fiction-Mittwochs bei VOX.Alle Informationen sowie Screener finden Sie hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/news/vox/neuer-Fiction-Mittoch/) im Media Hub.TVNOW Original: Love Reality im April 2021"Ex on the Beach", Staffel 2 ab 15.4. wöchentlichDie TVNOW-Love Reality mit 16 neuen Folgen!Diesmal heißt es: "Ex en la playa" statt "Próin stin paralía". Denn in der 2. Staffel der TVNOW-Love Reality "Ex on the Beach" geht es für acht heiße Singles diesmal nicht nach Griechenland, sondern nach Mexiko! Doch dort warten nicht nur Sonne, Strand, heiße Flirts und gute Laune auf sie, sondern auch die Ex-Partner der Singles. Sie bringen den paradiesischen Liebesurlaub ganz schön durcheinander. TVNOW zeigt die erste neue Folge ab 15. April 2021. "Ex on the Beach" ist eine Produktion von RTL Studios für TVNOW. Lizenzgeber ist ViacomCBS International Studios. Das britische Original läuft seit 2014 bei MTV.Weitere Informationen finden Sie hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Ex-on-the-Beach-00012/) in unserem Media Hub.TVNOW: Show im April 2021"America's Next Top Model", Staffel 23 ab 1.4.AMNT Nachschub mit Rita OraNeue Moderatorin, neue Jurymitglieder und neue Experten! Die 23. Staffel von "America's Next Top Model" bietet jede Menge frischen Wind. Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin Rita Ora wird die neu gestaltete Show moderieren, während Supermodel und Body-Aktivistin Ashley Graham, Paper Magazine Chief Creative Officer Drew Elliott und Promi-Stylist Law Roach als Juroren fungieren. Die Schöpferin der Show, Tyra Banks, und Ken Mok sind weiterhin als ausführende Produzenten des Modelwettbewerbs tätig, wobei Banks während der gesamten Staffel Überraschungsauftritte hat. Nach Staffel 22 ist ab 1. April auch Staffel 23 auf TVNOW abrufbar.TVNOW: Neue US-Serien im April 2021"Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI", 9 Staffeln ab 1.4.Fünffach Golden Globe-prämierte Mystery-Serie!Die legendäre Mystery-Serie handelt von den FBI-Spezialagenten Dana Scully (Gillian Anderson, "Johnny Englisch - Jetzt erst recht! ") und Fox Mulders (David Duchovny, "Californication"), die die sogenannten "X-Akten" untersuchen - mysteriöse Fälle voller paranormaler und unerklärlicher Phänomene. Während Mulders als Profiler eine echte Leidenschaft für die außergewöhnlichen Fälle entwickelt hat und an die Existenz von Außerirdischen glaubt, rollt Scully die Verbrechen eher wissenschaftlich auf. In neun Staffeln warten ab dem 1. April 2021 auf TVNOW gefährliche Monster, außerirdisches Leben und Verschwörungen auf das Ermittlerteam."Buffy - im Bann der Dämonen", alle 7 Staffeln ab 1.4,Zwischen Vampiren und DämonenAls die 16-jährige Buffy (Sarah Michelle Gellar, "The Crazy Ones") mit ihrer Mutter in die kalifornische Kleinstadt Sunnydale zieht, erfährt sie, dass sie eine Vampirjägerin ist. Während sie tagsüber als scheinbar normaler Teenie zur Highschool geht, jagt sie von nun an nachts Vampire und andere Dämonen. Und im Kampf gegen das Böse ist sie nicht alleine, denn ihre Freunde stehen stets an ihrer Seite. Alle sieben Staffeln mit insgesamt 144 Folgen der mit einem Golden Globe nominierten Serie sind ab 1. April 2021 auf TVNOW abrufbar."Fast wie Familie", ab 1.4. exklusivMit Oscar-Gewinner Timothy Hutton!Julia Bechley (Brittany Snow) wuchs in dem Glauben auf, dass sie das einzige Kind ihres Vaters Leon (Timothy Hutton) ist. Dieser ist ein bekannter Fertilitätsforscher und Leiter einer Kinderwunschklinik. Doch Julias Welt wird komplett auf den Kopf gestellt, als herauskommt, dass ihr Vater über die Jahre sein eigenes Sperma zur Befruchtung der Patientinnen genutzt und somit mehr als 100 Kinder gezeugt hat. Der Skandal stürzt Julia in eine Sinnkrise. Ihr gelingt es, zwei ihrer Halbgeschwister ausfindig zu machen - eine ist ihre frühere beste Freundin Edie (Megalyn Echikunwoke), die andere eine ehemalige Olympia-Teilnehmerin (Emily Osment). Gemeinsam versuchen sie, die neue Situation zu meistern. Staffel 1 von "Fast wie Familie" ist ab 1. April exklusiv auf TVNOW verfügbar."How I Met Your Mother", alle 9 Staffeln ab 1.4.Die zehnfach Emmy-prämierte US-SitcomEs ist das Jahr 2030 und Ted (Josh Radnor, "Hunters") erzählt seinen Kindern, wie er ihre Mutter kennenlernte. Und er hat eine Menge zu berichten... Mit Mitte Zwanzig teilen sich sein bester Freund Marshall (Jason Segel, "Bad Teacher") und er eine Wohnung in New York. Marshall ist mit Lily (Alyson Hannigan, "Buffy - Im Bann der Dämonen") verlobt, während Ted noch immer auf der Suche nach seiner Traumfrau ist. Diese Suche gestaltet sich als abenteuerlich, denn sowohl der vergebene Marschall als auch Teds Freund Barney (Neil Patrick Harris, "Downsizing"), seinerseits Frauenheld und Dauer-Single, versuchen ihn mit Ratschlägen und Ideen zu unterstützen. Dabei sind Abenteuer, Fettnäpfchen und Filmrisse vorprogrammiert. Und dann wäre da noch Robin (Cobie Smulders, "Marvel's The Avengers"), für die Ted mehr empfindet, als es unter Freunden sein sollte... Welche seiner Bekanntschaften die Mutter von Teds Kindern ist, können die TVNOW-User*innen ab 1. April 2021 in allen neun Staffeln mit insgesamt 208 Episoden herausfinden.TVNOW Kids im April 2021"Let's Dance - Kids", 4 Folgen ab 9.4. exklusivLetsDanceKids - Kleine Stars, großer Auftritt!Wer wird das "Dancing Sternchen 2021"? Exklusiv auf TVNOW verzaubern nach den Großen die Kleinen mit ihren Tänzen das Publikum. Fünf tanzfreudige "Promikinder" im Alter von acht bis zwölf Jahren dürfen an der Seite von kleinen Tanztrainern über das Parkett von Deutschlands schönster Tanzshow schweben. Jona Szewczenko, Maris Ohneck, Angelina Stecher-Williams, Spencer König und Zoé Baillieu treten an. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren die vier Folgen des TVNOW Originals. Und Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beurteilen das Tanzduell der kleinen Stars - eine überraschende und berührende Kids-Version im erfolgreichen "Let's Dance"-Gewand.Weitere Informationen finden Sie hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Lets-Dance-Kids-00001/) in unserem Media Hub.Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland GmbHTVNOW KommunikationJanine Steinjanine.stein@mediengruppe-rtl.deTelefon: +49 221-45 67 44 10Fotowünsche:Birgit Cakirbirgit.cakir@mediengruppe-rtl.deTelefon: +49 221-45 67 4274Original-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4873672