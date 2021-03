Royal Dutch Shell muss die Initiative ergreifen. Der Konzern, der über viele Jahrzehnte meist prächtig an der Förderung, der Verarbeitung und dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen verdient hat, will seinen CO2-Fußabdruck erheblich verringern. Dafür hat Shell bereits in zahlreiche Projekte für die Erneuerbaren Energien oder die E-Mobilität investiert. Nun soll das Engagement in einem anderen Bereich verstärkt werden. Demnach will das Unternehmen seine Aktivitäten im Wasserstoff-Sektor erweitern. ...

