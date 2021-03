Vancouver, BC - 25. März 2021 - RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU, OTC: RYPPF; FWB: RYAA) ("RYU" oder das "Unternehmen"), Hersteller preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Zweijahresvertrag mit der NFL Alumni Academy ("Academy") unterzeichnet hat, wonach es deren offizieller Ausstatter für urbane Sportbekleidung wird.

Die NFL Alumni Academy ist ein exklusives Trainingsprogramm der Spitzenklasse, das Spieler für die NFL ausbildet und gleichzeitig wichtige Lösungskonzepte bei verletzungsbedingten Ausfällen für die NFL anbietet. Die Akademy befindet sich im Hall of Fame Village in Canton, Ohio. In ihrer ersten Saison 2020 trainierte die Academy über 30 der besten NFL Free Agents und vermittelte über die Hälfte von ihnen an NFL-Teams.

Die Sportler an der Academy werden von ehemaligen NFL-Spielern und Trainern trainiert, wie z.B.:

- Mike Tice - ehemaliger Minnesota Vikings Cheftrainer

- Anthony Munoz - Pro Football Hall of Fame-Klasse von 1998

- Chuck Smith - einer der besten Defensivspieler der Atlanta Falcons aller Zeiten

- Jerome Felton - NFL-Veteran und Pro Bowler mit 9 Jahren Erfahrung

- Chip Smith - trainierte über 2.500 NFL-Spieler

- Jermon Bushrod - New Orleans Saints Super Bowl XLIV Champion

Für die Saison 2021 rechnet die NFL Alumni Academy mit der Ausbildung und Vermittlung von über 60 Spielern an NFL-Teams.

Vorteile der Partnerschaft

- Als Teil der Partnerschaftsvereinbarung werden alle Spieler und Trainer der Academy exklusiv die beste Performance-Bekleidung von RYU beim Training und bei offiziellen Anlässen der Academy tragen, wie z.B. bei Medien- und anderen öffentlichen Auftritten.

- Darüber hinaus wird die Academy (Sportler und Trainer) eine gemeinsame Social-Media-Kampagne mit RYU durchführen und RYU-Marken und -Produkte auf der Website und in den Einrichtungen der NFL Alumni Academy präsentieren.

- RYU darf das sekundäre Logo der NFL Alumni Academy für Co-Branding-Bekleidung und Produktverpackungen verwenden.

"Es ist der Traum eines jeden Sportbekleidungs-Herstellers, mit einer Organisation wie der NFL Alumni Academy zusammenzuarbeiten. Dieses Programm repräsentiert die höchste Stufe des professionellen Sporttrainings und unsere Marke würdigt und unterstützt die harte Arbeit, die Hingabe und die Disziplin, die diese Sportler und Trainer in ihre Wettkämpfe stecken. Dies gibt RYU nicht nur die Möglichkeit, die Qualität unserer Performance-Produkte zu zeigen, sondern führt sie auch in vielversprechende neue Märkte ein. Ich weiß, dass die Sportler und Trainer die Performance unserer Produkte auf und neben dem Feld zu schätzen wissen", sagte der CEO von RYU, Cesare Fazari.

Der Executive Director der NFL Alumni Academy, Dean Dalton, erklärte: "Die Verbindung unserer Sportler und Trainer mit den preisgekrönten, technisch ausgereiften Produkten von RYU und der starken Markenbotschaft von RESPECT passt perfekt. Außerdem unterstreicht es die Bedeutung unseres Diversity Development-Programms (Programm zur Förderung der Diversität), das darauf abzielt, ehemalige Spieler, die einer Minderheit angehören, in Positionen in der Geschäftsleitung und als Trainer bei NFL-Teams zu vermitteln."

Die NFL Alumni Academy wird exklusiv von WaV Sports & Entertainment repräsentiert. Der CEO von WaV, Brian Klaasmeyer, meinte: "Diese beiden ikonischen Marken zusammenzubringen war ein absolutes Muss. Die Academy ist sehr froh, mit RYU zusammenzuarbeiten, da beide eine gemeinsame Vision von RESPEKT für alle haben. Das explosive Wachstum von RYU deckt sich mit dem Wachstum der Academy."

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) oder Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für Fitness, Leistung und den Lebensstil entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU steigert die Leistung des Menschen.

Weitere Informationen finden Sie auf der RYU-Website unter: http://ryu.com

Über NFL Alumni

Die NFL Alumni Association wurde 1967 gegründet und ist die älteste und bekannteste nationale Organisation von pensionierten Profisportlern. NFL Alumni besteht aus ehemaligen NFL-Spielern, Trainern, Führungskräften, Ehepartnern, Cheerleadern und assoziierten Mitgliedern. Ein Teil der doppelten Mission von NFL Alumni ist "Caring for Kids" (Fürsorge für Kinder). Alumni (Ehemalige Spieler) engagieren sich in ihren lokalen Gemeinden, indem sie über ihre 38 regionalen Ortsverbände Spenden für jugendbezogene Wohltätigkeitsorganisationen sammeln. Dies ist eine Tradition, die seit mehr als 50 Jahren besteht. Durch die Unterstützung der Ehemaligen kommen in der Regel mehr als 1,5 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke zusammen. Die andere Hälfte der NFLA-Mission, "Caring for our own" (Fürsorge für unsere eigenen Leute), ist die Betreuung, Unterstützung und Information ihrer Mitglieder und deren Familien. Den Alumni-Mitgliedern wird ein vielfältiges Paket an Dienstleistungen in den Bereichen Wellness, geschäftliche Angelegenheiten, Karriere und Rechtsberatung angeboten, um den Mitgliedern und ihren Familien dabei zu helfen, gesund und produktiv zu sein und miteinander in Verbindung zu bleiben. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie bitte: https://www.nflalumni.org/

Über WaV Sports and Entertainment

WaV Sports & Entertainment, LLC ist ein globales Sportmarketing-Unternehmen, das sich auf die Vertretung von Sportstätten, die Vertretung von Markenseiten und das Management und die Produktion von einzigartigen Sport- und Unterhaltungsevents spezialisiert hat. WaV vertritt die NFL Alumni Association und eine vielfältige Liste von Sport- und Entertainment-Objekten und Sportlern. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.WaVsports.com.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind und keine Garantie für zukünftige Leistungen von RYU, wie z. B. Aussagen, dass: RYU als Ergebnis des Sponsorings der NFL Alumni Academy Produkte verkaufen oder Medienpräsenz erhalten wird. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten abweichen, einschließlich: (i) ungünstiger Marktbedingungen, einschließlich Zustände, die sich aus der Unfähigkeit von RYU ergeben, ausreichende Finanzmittel zu beschaffen, die für den Abschluss der geplanten definitiven Vereinbarungen und darin festgelegter Zahlungen erforderlich sind; (ii) die Unfähigkeit von RYU, etwaige erforderliche Genehmigungen in Bezug auf die geplanten Vereinbarungen einzuholen, einschließlich Genehmigungen für die Ausgabe von RSU; und (iii) die Unfähigkeit, sein Geschäft wie erforderlich umzustrukturieren und zu transformieren. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Hinweis eingeschränkt. RYU beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

RYU APPAREL INC.

Cesare Fazari

Chairman & Chief Executive Officer

+1 (604) 235-2880

Unternehmenskontakt

Anna Brazier

+1 (844) 535-2880

mailto:investors@ryu.com

www.ryu.com

US-Anlegerservice

RedChip Companies Inc. Dave Gentry

mailto:Dave@redchip.com 407-491-4498

WaV Sports & Entertainment

Brian Klaasmeyer

Chief Executive Officer

mailto:brian@WaVsports.com

NFL Alumni Academy

Dean Dalton

Executive Director

dean.dalton@nflalumni.org

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57503Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57503&tr=1



