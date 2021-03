Steve Jobs' erste Bewerbung hat einen neuen Besitzer. Der Preis ist seit der letzten Versteigerung des Dokuments vor drei Jahren deutlich angestiegen. Besonders viel Aufwand hat der spätere Apple-Gründer nicht in den Lebenslauf gesteckt, den der damals 18-Jährige 1973 verschickt hat. Seinen Nachnamen schrieb er klein, als Adresse gab er lediglich den Namen des Colleges an, das er in den 1970ern besuchte. Seiner späteren Karriere hat das alles freilich nicht im Weg gestanden. Und auch wenn die Bewerbung Jobs selbst damals nichts eingebracht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...