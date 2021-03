DJ PTA-News: Signature AG: Absage der Hauptversammlung am 30. März 2021

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta029/25.03.2021/14:12) - Der Vorstand der Signature AG hat heute auf Grund des Anerkenntnisses der Anfechtungsklagen gegen die auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom 04. August 2020 gefassten Beschlüsse, entschieden, die Hauptversammlung nicht wie geplant und am 18. Februar 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht am 30. März 2021 durchzuführen. Die ordentliche Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2019 findet also nicht am 30. März 2021 statt.

Das Unternehmen wird zeitnah einen neuen Termin für die Hauptversammlung bekanntgeben.

Über die Signature AG: Die Signature AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. In ausgewählte Emittenten soll darüber hinaus seit 2020 direkt investiert werden, um die Unternehmensgruppe mittelfristig in ein Investmenthaus zu wandeln. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), IBOs (Initial Bond Offerings) oder anderweitiger Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit.

(Ende)

Aussender: Signature AG Adresse: Emil-Riedel-Str. 21, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Alexander Coenen Tel.: +49 89 327 926 701 E-Mail: info@signature-ag.de Website: www.signature-ag.de

ISIN(s): DE000A2DAMG0 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr München

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1616677920933 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2021 09:12 ET (13:12 GMT)