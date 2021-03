Seit dem "Power Day" herrscht Aufbruchstimmung bei Volkswagen. Der deutsche Autobauer wird vor allem in den USA zunehmend als echte Tesla-Alternative gesehen. Das spielt auch der Porsche Holding als Großaktionär in die Karten. DER AKTIONÄR zeigt, wie viel Luft die Bewertung trotz des jüngsten Kursanstiegs noch hat.Wichtig zu wissen ist zunächst, dass sich die 53,3-prozentige Beteiligung von Porsche an Volkswagen auf die nicht im DAX notierten Stammaktien bezieht. Zuletzt haben die Stammaktien aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...