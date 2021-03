Eine Personalentscheidung eröffnet voraussichtlich den Umbau von FRESENIUS. Wir avisierten dies bereits. Stephan Sturm hat es in der Hand. Neuer Chef von Fresenius Kabi wird Michael Sen. Er ist kein Mann der zweiten Linie, sondern sucht grundsätzlich die Spitzenposition. Sein Vorgänger scheidet wegen Differenzen in strategischen Fragen aus. Gleichzeitig wird der Aufsichtsrat um zwei Personen verändert.Sen strebt stets eine Eigenständigkeit an und trat deshalb auch bei SIEMENS ENERGY vorzeitig zurück, weil ihm diese nicht von Joe Kaeser garantiert wurde. Damit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Fresenius Kabi von FRESENIUS abgespalten wird und selbständig an die Börse geht. Die bekannten technischen Optionen stehen zur Wahl. Die Kabi-Sparte hat für sich allein mehrere Optionen, selbstständig zu wachsen und mit anderen Unternehmen entweder zu fusionieren oder kleinere Spezialisten voll zuzukaufen. Das ergibt für FRESENIUS eine deutliche Verbesserung des Portfolio-Wertes und Spielraum für FRESENIUS, das Kerngeschäft der Klinik-Kette gradlinig auszubauen. Eine Reduzierung des Anteils an FRESENIUS MEDICAL CARE stünde damit nicht mehr zur Diskussion. …



