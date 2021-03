Die Deutsche Bahn ist in der Corona-Krise so tief in die Verlustzone gefahren wie noch nie und rechnet auch dieses Jahr mit roten Zahlen. Unter anderem wegen des Einbruchs der Passagierzahlen türmte sich 2020 unter dem Strich ein Minus von 5,7 Milliarden Euro auf, wie der Staatskonzern am Donnerstag mitteilte.

