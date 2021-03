Die Ölpreise setzen ihre Korrektur nach ihrer langen Rallye seit November weiter fort - und ziehen damit auch die Anteilscheine von BP nach unten. Die Papiere des britischen Energieriesen verlieren aktuell knapp drei Prozent. Indes kommt der Konzern immerhin bei einem wichtigen Zukunftsprojekt voran. So ist nun der Förderantrag für ein riesiges Wasserstoffprojekt weiter vorangebracht worden. Zusammen mit Partner Ørsted soll Windstrom in der Raffinerie in Lingen mit einem 50-Megawatt-Elektrolyseur ...

