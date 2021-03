Man wird der Hauptversammlung am 9. Juni eine um 8,4 % angehobene Dividende von 1,81 € vorschlagen. Das ergäbe eine Dividendenrendite in Höhe von fast 5 %. Mehrheitsaktionär Deutsche Bank hat ein lebhaftes Interesse an einer satten Ausschüttung, sodass diese Dividendenpolitik auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden dürfte, sofern das die Gewinnentwicklung hergibt.



BASF ist ebenfalls Stammgast in der Dividenden-Hitparade. Diese Position dürfte sich weiter gefestigt haben, bauten die Ludwigshafener ihr Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren doch kräftig Richtung stabilere Erträge um. Immerhin hat man der am 29. April stattfindenden Hauptversammlung mit 3,30 € eine zum Vorjahr unveränderte Dividende vorgeschlagen, was auf eine Dividendenrendite von 4,8 % hinausläuft.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 12.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



