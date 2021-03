GR Silver Mining liefert die nächsten starken Bohrergebnisse von seinem Silberprojekt Plomosas in Mexiko ab. Die Kanadier erbohrten u.a. 466 g/t Silberäquivalent über eine stolze Länge von 21 Metern. Das Vorkommen auf dem Projekt gewinnt damit weiter an Kontur, die Resultate fließen noch in die anstehende Ressourcenschätzung ein.

GR Silver Mining erbohrt hohe Silbergrade auf Plomosas

GR Silver Mining (0,64 CAD | 0,42 Euro; CA36258E1025) hat heute die nächsten hochgradigen Bohrergebnisse von seinem Plomosas-Silberprojekt in Mexiko veröffentlicht. Sie stammen aus Untertagebohrungen auf der Liegenschaft. So stießen die Teams unter anderem auf 466 g/t Silberäquivalent über eine LÄnge von 21 Metern. Ein anderes Bohrloch wies 633 g/t Silberäquivalent über 7 Metern auf (ausführlich hier). Weitere oberflächennahe und untertägige Kernbohrungen werden derzeit durchgeführt.

Ergebnisse fließen in Ressourcenschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...