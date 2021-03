Im Interview mit FondsDISCOUNT.de gibt Börsenexperte Prof. Dr. Max Otte einen Einblick in sein neues Buch: "Die Krise hält sich nicht an Regeln". Im lockeren Frage-Antwort-Format beleuchtet es kritisch die aktuellen Entwicklungen in der Wirtschaft.FondsDISCOUNT.de: Herr Professor Otte, bereits 2010 veröffentlichten Sie ein Buch namens "Die Krise hält sich nicht an Regeln". Namentlich betrachtet unterscheidet sich Ihr neues Buch von diesem lediglich im Untertitel: "99 Antworten auf die wichtigsten Fragen nach dem Corona-Crash". Sehen Sie es als Neuauflage oder als Fortsetzung des Buches von 2010?

Den vollständigen Artikel lesen ...