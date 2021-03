FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 42 Euro belassen. Die Chipindustrie als Motor der technologischen Entwicklung bleibe auf Wachstumskurs und gewinne strategisch an Bedeutung, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Um technologisch auf dem neuesten Stand zu bleiben und die Kostenstrukturen zu optimieren, nehme das Übernahmekarussell in der Branche Fahrt auf. Trotz seiner Größe sei auch Infineon ein Übernahmekandidat. Der Konzern verfüge u?ber ein hervorragendes Technologieportfolio für strukturell wachsende Märkte und halte führende Marktpositionen in den Segmenten./la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / 14:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 15:08 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004

INFINEON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de