Die millimetergenaue Lösung für digitale Zwillinge kombiniert patentierte Dual-Sensor Drohnen-Technologien und künstliche Intelligenz, um Funkmastbetreiber dabei zu helfen, die Markteinführungen zu beschleunigen und die Entscheidungsfindung zu verbessern

Bentley Acceleration Initiatives kündigte heute die Verfügbarkeit von OpenTower iQ an, einer Lösung für digitale Zwillinge "auf Basis von iTwin" für Telekommunikationsmasten, die 3D-Visualisierungen, Entscheidungsfindung mit Echtzeit-Unterstützung und von Grund auf prädiktive Planungen ermöglicht. OpenTower iQ ist das Ergebnis eines digitalen Kooperationsprojekts zwischen Bentley und Visual Intelligence, einem in Houston, Texas, ansässigen Sensortechnologieunternehmen, und Aeroprotechnik, einem Unternehmen für Luftkontrolltechnik mit Sitz in Viseu, Portugal.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210325005780/de/

Führen Sie eine automatisierte Bestandsaufnahme durch, einschließlich automatischer KI zur Identifizierung und Klassifizierung von Geräten. (Photo: Business Wire)

Bentley Acceleration Initiatives ist der strategische Investmentfond und Entwicklungsinitiative von Bentley Systems (Nasdaq: BSY). Sein Ziel ist es, Ökosystempartner in einer digitalen Kooperation zusammenzubringen, um die Markteinführung kreativer Cloud-Lösungen auf Basis der Bentley iTwin-Plattform zu beschleunigen. OpenTower iQ, "powered by iTwin" ist ein Paradebeispiel einer Kooperation, in der innovative digitale Technologien von Unternehmen kombiniert werden, um einen Marktbedarf in kürzester Zeit abzudecken.

Da die Nachfrage nach Daten weiter steigt, suchen Funkmastbetreiber und Ingenieurbüros nach umfassenden, technischen Lösungen, um die Telekommunikationsinfrastruktur für die 5G-Einführung zusammenzulegen, zu ändern und zu warten. Mit OpenTower iQ können bestehende Masten ganz einfach geändert und genaue Modelle gewartet werden, indem es die repetitive Arbeit der Erstellung von Bestandsmodellen automatisiert und wichtige Komponenten mit künstlicher Intelligenz erkennt.

Funkmastbetreiber können OpenTower iQ nutzen, um den Zustand ihrer Masten zu überwachen und über ein einfach zu verstehendes Portal Zugang zu gemeinsamen, gesicherten Daten zu erhalten. Die Datenanalysefunktionen umfassen Kosten-Nutzen-Analysen für bessere betriebliche Effizienz und Umsatzsicherung. Durch präzisere Mastinspektionen und intelligentes Bestandsmanagement werden Zeit und Kosten gespart und die Sicherheit verbessert. OpenTower iQ ist für die großen Anlagenportfolios der Betreiber ausgelegt und kann problemlos Zehntausende von Masten verarbeiten und analysieren.

Kombiniert künstliche Intelligenz und patentierte Drohnen-Technologien

Zur Beschleunigung der Einführung von OpenTower iQ hat Bentley Acceleration Initiatives die digitale Zwillingstechnologie von Aeroprotechnik gekauft, einem führenden Unternehmen für Luftkontrolltechnik, das sich auf die automatische Erfassung von Anlagendaten und Digitalisierungslösungen spezialisiert hat. Die Technologie umfasste Funktionen für künstliche Intelligenz und Reality Modeling, die detaillierte Informationen über die aktuellen Standortbedingungen liefern, was Funkmastbetreibern dabei hilft, Einführungen zu beschleunigen, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Verkaufszyklen zu verkürzen.

Bentley Acceleration Initiatives arbeitet auch mit Visual Intelligence zusammen, mit deren patentierter Dual-Sensor Drohnen-Technologie die physische Infrastruktur mit Millimetergenauigkeit digitalisiert werden kann, um zuverlässig technische 3D-Informationen über die Anlagen zu bieten. Visual Intelligence kann mehr messbare Fläche erfassen als alternative luft- und bodenbasierte Methoden. Die patentierte Drohnensensor-Technologie verfügt über die einzigartige Fähigkeit, die Komponenten eines Mastes einschließlich Schrauben, Kabeln, Leitern und anderen Teilen mit bisher nie dagewesener Genauigkeit zu erfassen.

Mit einem umfassenden, millimetergenauen digitalen Zwilling kann ein Funkmastbetreiber nun seinen Mast virtuell inspizieren, den korrekten Aufbau kontrollieren, die strukturelle Integrität prüfen und Zusammenlegungsszenarien durchzuspielen. Im Gegensatz zu rudimentären Reality Modellen von anderen Kameras bietet Visual Intelligence einen digitalen Zwilling mit so hoher Genauigkeit, dass erweiterte Analysen wie Verbindungsintegritätsanalysen und Analyse der Befestigungskartierung unterstützt werden können.

"Das Ziel von Bentley Acceleration Initiatives ist es, neue Unternehmen zu inkubieren und bestehende Unternehmen mit Hilfe von Bentley iTwin-Technologien zu erweitern. Wir bieten einen Beschleuniger der Markteinführungszeit, um die innovativen Ideen aus der Forschung und Entwicklung von Bentley in Partnerschaft mit aufstrebenden Branchenführern und Technologiespezialisten wie Visual Intelligence und Aeroprotechnik schnell an die Anwender zu bringen. Bentley Acceleration Initiatives hat die Entwicklung von OpenTower iQ durch die Finanzierung der Entwicklung, die Suche nach Technologiepartnerschaften für bestehende Lücken und die Erstellung einer umfassenden Markteinführungsstrategie unterstützt," erklärt Santanu Das, Senior Vice President, Chief Acceleration Officer, Bentley Acceleration Initiatives. "Als Nächstes werden wir weitere interessierte Ökosystempartner einladen, neue digitale Integrationsservices zu starten, damit wir die riesigen aufkommenden Chancen für die Unternehmensintegration und -implementierung für Masten nutzen können. Die Telekommunikationsbranche durchläuft einen rasanten Wandel, da Multinetzbetreiber ihr Portfolio durch Zusammenführungen erweitern und von einer 4G-Plattform zu einer 5G-Plattform wechseln. Zweifelsohne werden Lösungen für digitale Zwillinge wie OpenTower iQ "auf Basis von iTwin" den Besitzern der Masten helfen, das Beste aus den neu aufkommenden Möglichkeiten der Branche zu machen."

"OpenTower iQ für den Entwurf und die Verwaltung von Masten ist ein entscheidender Faktor für den Telekommunikationsmarkt. Innerhalb weniger Tage hatten wir ein qualitativ hochwertiges Reality-Modell mit den Berichten und anderen Aspekten der Projekte. Nun sind alle Informationen über den Masten in digitaler Form verfügbar und sie sind genau ebenso wie auf dem neusten Stand," so Nikhil Jani, Vice President, Telekommunikation und Versorgungsunternehmen Genesys International.

"Bis jetzt haben Drohnendaten ihr Versprechen gegenüber der Funkmastenindustrie nicht erfüllt. Das liegt vor allem daran, dass Drohnensensoren für Vermessungszwecke Daten nicht mit der nötigen Genauigkeit erfassen können, um daraus technische Informationen über Masten zu erhalten. Unsere patentierte Drohnensensor-Technologie ist die erste ihrer Art, die Mastendaten im Millimeterbereich erfassen kann. Wir haben uns für die Nutzung von OpenTower iQ mit Bentley zusammengetan, um diese neue Datengenauigkeit in digitalen Zwillinge des Ist-Zustands umzusetzen und dann künstliche Intelligenz anzuwenden, um neue Arten von Erkenntnissen über Masten zu automatisieren und zu erlangen. Mit OpenTower iQ ermöglichen wir neue Anwendungen von Drohnendaten und steigern den Wert digitaler Zwillinge für Funkmastanbieter weltweit," erklärt Ted Miller, Gründer und Vorsitzender von Visual Intelligence und ehemaliger Vorsitzender und CEO von Crown Castle International (NYSE: CCI).

"Bentley Acceleration Initiatives hat sich als effektive Plattform für Ökosystempartner wie Aeroprotechnik erwiesen, um auf künstlicher Intelligenz basierende Lösungen zu skalieren und aufkommende Technologien in echten Mehrwert für Bentley-Benutzer zu verwandeln," erzählt Nuno Marques, Gründer von Aeroprotechnik.

Bilder und Bildunterschriften:

Führen Sie eine automatisierte Bestandsaufnahme durch, einschließlich automatischer KI zur Identifizierung und Klassifizierung von Geräten.

Erstellen Sie eine visuelle Darstellung des Mastes, indem Sie ein Realitätsraster mit den digitalen Engineering-Modellen kombinieren.

Mit OpenTower iQ erhalten Funkmastbetreiber und Mobilfunkanbieter nahezu in Echtzeit kontinuierlichen Zugriff auf Informationen, um durch die Nutzung digitaler Zwillinge und Reality Modeling-Funktionen Maständerungen besser überwachen, vorhersagen und darauf reagieren zu können.

Führen Sie eine automatisierte Inspektion der Infrastruktur durch, einschließlich einer automatisierten Bewertung des Zustands der Anlage.

OpenTower iQ bietet einen digitalen Zwilling, der Informationen über Planung, Visualisierung und Inspektion bereitstellt.

Informationen zu Visuelle Intelligenz

Visual Intelligence mit Sitz in Houston, Texas, hat sich zu einem branchenführenden Unternehmen für Software und Sensortechnologie entwickelt, das Geo-Imaging-Lösungen für luftgestützte, terrestrische und mobile Anwendungen anbietet. Es stellt die vereinheitlichte Drohnensensor- und Software-Automatisierungsplattform bereit, mit deren Hilfe physische Infrastrukturen mit Millimetergenauigkeit digitalisiert werden, um zuverlässig technische 3D-Informationen über Anlagen zu bieten. https://visualintelligenceinc.com/telecom/

Über Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das führende Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir stellen innovative Software zur Verfügung, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und damit sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu unterstützen. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für die Planung, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, Eisenbahn und Transit, Wasser und Abwasser, öffentlichen Arbeiten und Versorgungseinrichtungen, Gebäuden und Campus sowie Industrieanlagen eingesetzt. Zu unserem Angebot gehören MicroStation-basierte Anwendungen für die Modellierung und Simulation, ProjectWise für die Projektabwicklung, AssetWise für die Anlagen- und Netzwerkleistung sowie die iTwin Plattform für digitale Zwillinge für Infrastruktur. Bentley Systems beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von über 800 Millionen US-Dollar in 172 Ländern. www.bentley.com www.bentleyaccelerationinitiatives.com. www.opentower.com

2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, das Bentley-Logo, AssetWise, iTwin, MicroStation, OpenTower, OpenTower iQ und ProjectWise sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems, Incorporated oder einer seiner direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210325005780/de/

Contacts:

Pressemitteilung

Pressekontakt:

Rachel Rogers

+1 415 827 7347

Rachel.Rogers@bentley.com

Folgen Sie uns auf Twitter:

@BentleySystems