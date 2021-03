DJ ABB plant weiteres Aktienrückkaufprogramm über 4,3 Mrd USD

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schweizer ABB-Konzern will in Kürze ein weiteres Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 4,3 Milliarden US-Dollar starten. Wie das Unternehmen mitteilte, soll dieses von April 2021 bis zur Hauptversammlung 2022 laufen. Ein Programm in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar hat ABB kürzlich abgeschlossen.

Die Aktienrückkäufe dienen dazu, Barerlöse aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs Power Grids in Höhe von 7,6 bis 7,8 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurückzugeben.

