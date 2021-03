DJ MÄRKTE EUROPA/Anleger kaufen die Dips

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind kaum verändert aus dem Donnerstag gegangen und haben damit deutliche Verluste aus dem Handelsverlauf wieder wettgemacht. Der DAX konnte sich mit einem Plus von 0,1 Prozent gut behaupten, damit schloss er fast 200 Punkte über seinem Tagestief. Der Euro-Stoxx-50 schloss unverändert mit 3.833 Punkten. "Die Anleger greifen bei fallenden Kursen weiterhin schnell zu", so ein Händler. Gestützt wurden die Kurse aber auch vom festen Dollar, der vor allem die exportorientierten Autotitel weiter nach oben trieb.

Die Gemeinschaftswährung war am Donnerstag zum ersten Mal in diesem Jahr unter die Marke von 1,18 Dollar gefallen. Im DAX stiegen VW um 4 Prozent. Daimler zogen um 1,2 Prozent an und BMW um 1,1 Prozent. Der Stoxx-Auto-Index legte um 1,7 Prozent zu. Stark gefragt waren auch wieder Eon, die ihren Aufschwung mit einem weiteren Anstieg um 4,3 Prozent fortsetzten. Analysten beurteilten die Aktie nach dem Zahlenausweis vom Mittwochmorgen nun wieder positiver. Mit dem Rückenwind von Eon stieg der Stoxx-Versorger-Index um 0,7 Prozent.

Zwar betonten Marktteilnehmer auch die Risiken: "Diese nehmen weiter zu", sagte ein Händler. Er verwies auf die Pandemie, die Blockade des Suez-Kanals und die Krise in den Beziehungen zwischen China und dem Westen mit neuen Sanktionen. Die Risiken drückten aber schließlich nur noch bei ausgewählten Titeln und Branchen auf die Kurse.

Adidas geraten in den China-Sog von H&M

So brachen Adidas um 6,1 Prozent ein. Damit wurden sie von den China-Turbulenzen von H&M erfasst. H&M fielen um weitere 1,8 Prozent, damit summiert sich das Minus der vergangenen Handelstage schon auf 12 Prozent. H&M wird in den chinesischen Staatsmedien scharf angegriffen, weil sich das schwedische Unternehmen in der Vergangenheit besorgt über die Zwangsarbeit in der Uiguren-Provinz Xinjang geäußert hatte. Adidas und auch Puma standen nun ebenfalls in der Schusslinie. Der Konflikt über Xinjang hat sich zuletzt mit Sanktionen der EU und entsprechenden Gegenmaßnahmen deutlich verschärft. Beobachter meinten sogar, möglicherweise sei das kürzlich abgeschlossene Investitionsabkommen zwischen der EU und China gefährdet. Puma gaben um 3,2 Prozent nach.

Bei den Branchen wurde die Verliererseite vom Index der Öl- und Gasaktien angeführt. Er fiel um 2,1 Prozent. Nach der kräftigen Erholung des Vortages ging es auch für die Ölnotierungen selbst wieder nach unten.

Henkel profitieren von Klebstoffen

Im DAX standen auch Henkel auf der Gewinnerseite, sie zogen um 1,6 Prozent an. Grund waren starke Geschäftszahlen und eine Prognoseerhöhung des Klebstoffunternehmens HB Fuller. Der US-Konkurrent konnte Preiserhöhungen durchsetzen. Die Nachfrage aus der Industrie nehme zu. HB Fuller sei nach Henkel der zweitgrößte Mitspieler im Klebstoffmarkt, hieß es von Equita.

Deutsche Wohnen verloren nach neuen Geschäftszahlen 3,6 Prozent. Der Immobilienkonzern will für das abgelaufene Jahr mit 1,03 Euro zwar eine deutlich höhere Dividende zahlen als im Vorjahr. Die Zahlen wurden aber offensichtlich zum Ausstieg genutzt. In der zweiten Reihe brachen Aroundtown nach Zahlenausweis sogar um 6 Prozent ein. Der Gewinn hat unter niedrigeren Bewertungsgewinnen und höheren Ausgaben gelitten.

Siemens Healthineers hat wie angekündigt zur Refinanzierung der Varian-Übernahme 2,3 Milliarden Euro über eine Kapitalerhöhung bei Investoren eingesammelt, die Aktien tendierten 0,4 Prozent leichter.

Hausse in Zooplus

Vor allem in der zweiten und der dritten Reihe sorgte die Berichtssaison für teils deutliche Kurssprünge. Zooplus hat im vergangenen Jahr einen Umsatz auf Rekordniveau erzielt und unter dem Strich schwarze Zahlen geschrieben. Für die kommenden Jahre stellt der Onlinehändler für Heimtierprodukte weiteres Wachstum in Aussicht. Analysten lobten vor allem den mittelfristigen Ausblick bis 2025. Der Kurs schoss um fast 15 Prozent nach oben. Zeal Network stiegen nach guten Zahlen um gut 8 Prozent, und SAF-Holland kamen nach Aussagen zu einem positiven Jahresstart um fast 10 Prozent voran.

Bei den ausführlichen Geschäftszahlen von Hamburger Hafen (HHLA) belaste der Ausblick, hieß es im Handel. Der Wert verlor 11 Prozent. SGL Carbon sackten um fast 15 Prozent ab, der Spezialist für Graphiterzeugnisse und kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe war im vergangenen Jahr noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Um knapp 12 Prozent fielen SMA Solar, nach einem nur verhaltenen Jahresstart, wie es hieß.

Friedrich Vorwerk mit erfolgreichem Debüt

Die Friedrich Vorwerk AG hat ein erfolgreiches Debüt an der Börse gefeiert. Der erste Kurs lag bei 46,88 Euro und damit 4,2 Prozent über dem Ausgabepreis von 45 Euro. Zum Schluss des Xetra-Handels gingen die Aktien des Neulings mit 47,68 Euro um. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden im Rahmen des Angebots 9,2 Millionen Anteile platziert. Zudem seien 1,2 Millionen Aktien der Altaktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zugeteilt worden. Auf Basis des endgültigen Angebotspreises beläuft sich die Marktkapitalisierung auf 900 Millionen Euro. Der Bruttoerlös aus dem Börsengang betrage 90 Millionen Euro. Das Geld soll vor allem zur Expansion im Wasserstoff- und Strommarkt genutzt werden.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.832,57 +0,02 +0,0% +7,9% Stoxx-50 3.273,66 -0,56 -0,0% +5,3% Stoxx-600 423,08 -0,31 -0,1% +6,0% XETRA-DAX 14.621,36 +10,97 +0,1% +6,6% FTSE-100 London 6.674,83 -38,06 -0,6% +3,9% CAC-40 Paris 5.952,41 +5,12 +0,1% +7,2% AEX Amsterdam 685,33 -0,80 -0,1% +9,7% ATHEX-20 Athen Feiertag BEL-20 Brüssel 3.846,13 -25,87 -0,7% +6,2% BUX Budapest 44.168,81 -121,43 -0,3% +4,9% OMXH-25 Helsinki 4.941,77 +17,09 +0,3% +7,8% ISE NAT. 30 Istanbul 1.430,18 -17,47 -1,2% -12,6% OMXC-20 Kopenhagen 1.419,83 +3,71 +0,3% -3,1% PSI 20 Lissabon 4.844,82 -81,01 -1,7% -2,8% IBEX-35 Madrid 8.409,50 -34,20 -0,4% +4,2% FTSE-MIB Mailand 24.218,55 +9,89 +0,0% +8,9% RTS Moskau 1.417,16 -20,02 -1,4% +2,1% OBX Oslo 917,51 -8,89 -1,0% +6,8% PX Prag 1.083,37 -6,82 -0,6% +5,5% OMXS-30 Stockholm 2.173,24 -11,36 -0,5% +15,9% WIG-20 Warschau 1.876,85 -23,10 -1,2% -5,4% ATX Wien 3.101,78 -30,56 -1,0% +12,8% SMI Zürich 11.098,81 +34,94 +0,3% +3,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,38 -0,03 -0,62 US-Zehnjahresrendite 1,60 -0,02 -1,08 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:42 Mi,18:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1797 -0,12% 1,1816 1,1827 -3,4% EUR/JPY 128,73 +0,21% 128,80 128,64 +2,1% EUR/CHF 1,1063 +0,06% 1,1062 1,1062 +2,3% EUR/GBP 0,8597 -0,42% 0,8640 0,8620 -3,7% USD/JPY 109,12 +0,34% 108,99 108,78 +5,7% GBP/USD 1,3724 +0,32% 1,3675 1,3720 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,5487 +0,29% 6,5342 6,5241 +0,7% Bitcoin BTC/USD 51.299,75 -2,51% 52.809,50 56.198,50 +76,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,99 61,18 -5,2% -3,19 +19,1% Brent/ICE 61,76 64,41 -4,1% -2,65 +19,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.737,08 1.734,01 +0,2% +3,07 -8,5% Silber (Spot) 25,00 25,05 -0,2% -0,04 -5,3% Platin (Spot) 1.158,20 1.172,45 -1,2% -14,25 +8,2% Kupfer-Future 3,96 4,06 -2,4% -0,10 +12,5% ===

March 25, 2021 13:15 ET (17:15 GMT)

