Köln (ots) - Der Tüv Rheinland steht vor einem umfassenden Stellenabbau. In Deutschland sollen circa 200 Jobs und weitere 400 im Ausland wegfallen, wie eine Sprecherin des Konzerns dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) bestätigte. Betroffen sind vor allem Mitarbeiter in der Verwaltung. Teile dieser Aufgaben sollen ins polnische Kattowitz verlagert werden. Laut Tüv wurde ein Sozialplan mit den Arbeitnehmervertretern vereinbart, der Mitarbeitern neben einer Abfindung zusätzlich die Möglichkeit zum Wechsel in eine Transfergesellschaft sowie eine Sonderabfindung gewähre. Hintergrund ist das Programm Jump, das beim Tüv einen "mittleren zweistelligen Millionenbetrag" einsparen soll.



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/4874005

TUV RHEINLAND-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de