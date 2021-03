Varta - Der Batterie-Spezialist will mit KTM den Elektro-Zweiradmarkt erobern!

Pullback Trading-Strategie

Symbol: VAR1 ISIN: DE000A0TGJ55









Rückblick:Varta ist eines der wenigen Unternehmen aus Deutschland, das weltweit aktiv ist. Zu den Großkunden des deutschen Batterieherstellers gehört auch der iPhone-Konzern Apple. Für Fantasie sorgte der Einstieg in den Batterie-Bereich für E-Autos. Die neue Zelle im Format 21700 mit dem Namen V4Drive soll zum Ende dieses Jahres am Stammsitz des Konzerns in Ellwangen auf einer Pilotlinie produziert werden.

Meinung: Auch im E-Zweirad-Segment tut sich etwas. Varta und KTM wollen gemeinsam eine Akku-Plattform für den E-Zweirad-Bereich schaffen. Charttechnisch erfolgte auf die Übertreibung nach oben, der steile Absturz. Nun versucht die Aktie die Reise nach Norden wieder aufzunehmen. Die Power-Candle von letzter Woche wurde zu rund 50% korrigiert und es hat sich nun eine Hammer-Kerze im Bereich des EMA-50 ausgebildet. Wenn die Aktie den EMA-50 wieder zurückerobert, kann man einen Long-Trade eingehen. Als Trigger dient uns die gestrige Hammer-Kerze.

Chart vom 25.03.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 125.40 EUR







Setup:Wenn der Kurs über die Kerze von gestern steigt, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir eine dynamische Bewegung nach oben bekommen. Den Stopp-Loss könnte man nach der Tradeeröffnung unter die Trigger-Kerze setzen.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Varta ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in VAR1





Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter folgendem Link abrufen können [Link]