Mit seinem Plan 20 Milliarden US-Dollar in neue Fertigungstechnologien und -standorte zu investieren hat der neue Intel-CEO Pat Gelsinger am Mittwoch aufhorchen lassen. Laut einer Analysten-Einschätzung, könnte auf Sicht davon aber besonders Advanced Micro Devices (AMD) profitieren.Das Vorhaben Intels, in das Geschäft der Auftragsfertigung von Computerchips einzusteigen, bezeichnet Northland Capital Markets-Analyst Gus Richard als "strategischen Fauxpas". Konkret geht es um Taiwan Semiconductor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...