FRANKFURT (Dow Jones)--Knorr-Bremse und Vossloh können auch künftig auf ihren Mehrheitsaktionär zählen. Die Familie des verstorbenen Heinz Hermann Thiele bleibt laut Mitteilung Mehrheitseigner beider Unternehmen.

"Gemäß der testamentarischen Verfügung von Heinz Hermann Thiele wird die über Holdinggesellschaften gehaltene Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen (59 Prozent) künftig in eine Familienstiftung überführt werden", teilte der Münchener Bremsenhersteller mit. Eine weitere wesentliche Gesellschafterin der Holdinggesellschaften sei unverändert Thieles Tochter Julia Thiele-Schürhoff. Am Bahntechnikkonzern Vossloh wird die Familie Thiele wie bislang 50,09 Prozent der Aktien halten.

"Die getroffenen Entscheidungen sorgen auch künftig für Stabilität und Kontinuität bei Knorr-Bremse und ermöglichen es uns auch in Zukunft, den Kurs des dynamischen und ertragreichen Wachstums in den strategischen Kernfeldern erfolgreich fortzusetzen", sagte Knorr-Bremse-CEO Jan Mrosik. Vossloh-CEO Oliver Schuster erklärte: "Diese wichtige und zukunftsweisende Entscheidung von Herrn Thiele stärkt uns in besonderer Weise den Rücken bei der Umsetzung unserer Konzernstrategie."

Heinz Hermann Thiele war Ende Februar im Alter von 79 Jahren in München überraschend verstorben.

March 25, 2021 15:42 ET (19:42 GMT)

